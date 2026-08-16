Rudelbildungen bei Türkiyemspor, Turbulente Aufholjagd in Otzenrath

Die Tabelle der A-Liga

Alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erloschen früh in Halbzeit zwei, denn ein Doppelschlag von Dedidis (47.) und Maikel Mitchel Koeman (50.) stellte auf 4:0 für die Gäste. Auch der verschossene Elfmeter von Kevin Weggen in der 62. Minute änderte nichts am Spielverlauf und so sorgte ein doppelter Shandler Servania für das 6:0 (67., 85.). Yannik Kuhn markierte kurz vor Schluss noch den Ehrentreffer der Hausherren (87.). Viersen springt durch den 6:1-Erfolg zunächst an die Tabellenspitze.

Der 1. FC Viersen wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit Aufsteiger SC Viersen-Rahser gerecht. Allen voran die Zugänge des Bezirksliga-Absteigers drängten sich dabei in den Vordergrund. Vasileios Dedidis, der im Osten Deutschland schon Regionalliga-Erfahrung sammelte, brachte die Gäste in Minute 18 in Führung. Ein Eigentor der Hausherren stellte noch vor der Halbzeit auf 2:0 für den FC (37.).

Der 1. FC Mönchengladbach feierte einen gelungenen Auftakt in der A-Liga. Joed Landos brachte die Hausherren in Führung (19.). Mit dieser knappen 1:0-Führung für den FC ging es dann auch in die Pause. Im zweiten Durchgang glich Torjäger Ivan Jajetic für den ASV Süchteln II aus (64.), ehe ein Doppelschlag von Samed Kaplan (72.) und Leonardo Markovic (74.) für die komfortable 3:1-Führung der Gladbacher sorgte. Niklas Reimelt verkürzte in Minute 85 zwar noch auf 2:3, konnte die Pleite jedoch auch nicht verhindern.

Das turbulenteste Spiel des ersten Spieltags fand derweil in Otzenrath statt. Albin Zejnaj stellte auf 1:0 für die Gäste (8.), ehe Jan-Hendrik Schmitz ausglich (9.). Simon Phlipsen (35.) und ein doppelter Zejnaj stellten noch vor dem Halbzeitpfiff auf 4:1. Die Heimmannschaft legte im zweiten Durchgang allerdings einen völlig anderen Auftritt hin. Allen voran stellte sich Martin Naubert in den Vordergrund. Ein Hattrick vom 28-Jährigen (47.,51., 86.) und zwei unglückliche Eigentore des VfB Korschenbroich sorgten schlussendlich für eine turbulente, aber erfolgreiche Aufholjagd des SV Otzenrath.

Auch Absteiger SV Lürrip feierte einen erfolgreichen Auftakterfolg. Zwar konnte Baran Özekinci für die 1:0-Führung der Hausherren sorgen (14.), doch Hamza Aroui (22.) und Amed Soumaoro (42.) drehten die Partie noch vor der Halbzeitpause. Kurz nach Wiederbeginn glich Kapitän Marvin Küsters für den Polizei SV aus (48.). Eine umkämpfte Partie wurde daraufhin durch den zweiten Treffer von Soumaoro zugunsten der Gäste aus Lürrip entschieden.

Der DJK Hehn ist derweil ein Überraschungssieg bei den Sportfreunden Neersbroich geglückt. Bereits nach 52 Minuten führten die Gäste durch einen Dreierpack von Fabian Hentrup (18., 49., 52.) und einen Treffer von Mohammed Ainouz (42.) ouverän mit 4:0. Neersbroich-Torjäger Christopher Link verkürzte durch einen Doppelpack noch auf 2:4 (59., 81.), konnte schlussendlich die Niederlage allerdings nicht abwenden.

Die Sportfreunde Neuwerk entschieden das Duell der Zweitvertretungen für sich. Thierno Oumar Balde (9.), Tom Jakobs (10.), Luis Erkelentz (30.) und Lucas Lingen (43.) stellten bereits zur Halbzeitpause auf 4:0 für die Gäste. Der SC Victoria Mennrath II wollte es dem SV Otzenrath gleich machen und eine Aufholjagd starten. Ein schneller Doppelschlag von Simon Durst (54.) und Sebastian von Gehlen (54.) machte die Partie auch wieder spannend. Nur acht Minuten später verkürzte Noa Heinen sogar noch auf 3:4 (62.). Die Hausherren schafften es allerdings nicht das Comeback zu finalisieren, denn der eingewechselte Kelly Matton sorgte in der 74. Minute für die 5:3-Entscheidung.

Im ersten Abschnitt gab es keine Treffer zwischen dem SV Schelsen und der SpVg Odenkirchen II. Der zweite Durchgang startete allerdings gleich rasant, denn Tobias Kamper brachte die Gäste in der 49. Minute in Front. Nur zwei Minuten später glich Michael Prigge aus (51.). Wieder nur kurze Zeit später stellte Thomas Fialkowski per Elfmeter auf 2:1 für die Gäste (60.). Den Schlusspunkt setzte Kevin Volkholz mit dem 3:1 in der Nachspielzeit (90.). Somit feierten die Odenkirchener einen gelungen Auftakt.