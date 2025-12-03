Rudelbildung und Rote Karten auch für die Co-Trainer

An der anschließenden Rudelbildung beteiligten sich auch Co-Trainer beider Teams. So sah auch Walbröhls Assistent Youssef Driouch noch „Rot“. Es war das unrühmliche Ende eines über weite Strecken fairen Spiels, das für Paul wohl Folgen hat. Die letzten beiden Partien vor der Winterpause gegen TSV Meerbusch II und TSV Bayer Dormagen dürfte der 30-Jährige, der sich erst kürzlich bereit erklärt hatte, bis zum Jahreswechsel auszuhelfen, jedenfalls verpassen.

Beim DSC stellt sich die Startelf am kommenden Sonntag daher wieder fast von alleine auf. Dass das abgeschlagene Schlusslicht aus Meerbusch zu Wochenbeginn mit Ronny Kockel einen neuen Trainer vorstellte, erschwert die Vorbereitung zusätzlich. „Es passt in unser Bild, dass die Gegner immer kurz vor den Spielen gegen uns neue Impulse setzen“, sagt Walbröhl dazu.