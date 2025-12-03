Rudelbildung und Rote Karten auch für die Co-Trainer

Rein sportlich gesehen war es aus Sicht des DSC 99 ein Sonntagnachmittag, der gemischte Gefühle erzeugte. Beim 3:3 gegen den SV Uedesheim betrieb die Elf von Sascha Walbröhl mit einer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei immerhin noch Schadensbegrenzung. Nicht nur für die Psyche waren die beiden Treffer von Jacob Theuringer und Florian Gnida nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand wichtig. Auch tabellarisch wirkte sich dies positiv aus. Dank der Punkteteilung blieb es für den Tabellenzehnten bei drei Punkten Vorsprung auf den unmittelbaren Verfolger.
In die Freude über die Aufholjagd mischten sich beim Trainer nach Spielschluss aber auch Bedenken hinsichtlich des Auftritts vor dem Seitenwechsel. Da hatte der DSC nicht nur Probleme mit der Spielkontrolle, sondern auch mit der Einstellung allgemein. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir mit angezogener Handbremse spielen“, monierte der Coach. Hinzu gesellten sich aufseiten der Platzherren individuelle Fehler. Diesmal im Mittelpunkt: Torhüter Mattis Klöpper. An gleich zwei Uedesheimer Treffern hatte der 28-Jährige seine Aktien. Dabei stand Klöpper auch nur deshalb im Tor, weil sich der zuletzt in Liga und Pokal zweimal überzeugende Alexander Antonakis unter der Woche verletzt hatte.
Für Sascha Walbröhl kommen die Probleme auf der Torhüterposition ungelegen. Schließlich hat der 49-Jährige genug andere Baustellen. Der Kader ist immer noch ausgedünnt. Gerade im vorderen Bereich ist man zu sehr abhängig vom auch gegen Uedesheim erfolgreichen Onurcan Baysal (neun Saisontore in elf Spielen). Der zu Entlastungszwecken reaktivierte Marc Paul gab am Sonntag wohl unfreiwillig seine Abschiedsvorstellung. Kurz vor Schluss ahndete der in seiner Linie oft nicht klare Unparteiische eine Auseinandersetzung zwischen Paul und Gegenspieler Florian Hillebrand mit der Roten Karte für beide Kicker.
An der anschließenden Rudelbildung beteiligten sich auch Co-Trainer beider Teams. So sah auch Walbröhls Assistent Youssef Driouch noch „Rot“. Es war das unrühmliche Ende eines über weite Strecken fairen Spiels, das für Paul wohl Folgen hat. Die letzten beiden Partien vor der Winterpause gegen TSV Meerbusch II und TSV Bayer Dormagen dürfte der 30-Jährige, der sich erst kürzlich bereit erklärt hatte, bis zum Jahreswechsel auszuhelfen, jedenfalls verpassen.
Beim DSC stellt sich die Startelf am kommenden Sonntag daher wieder fast von alleine auf. Dass das abgeschlagene Schlusslicht aus Meerbusch zu Wochenbeginn mit Ronny Kockel einen neuen Trainer vorstellte, erschwert die Vorbereitung zusätzlich. „Es passt in unser Bild, dass die Gegner immer kurz vor den Spielen gegen uns neue Impulse setzen“, sagt Walbröhl dazu.