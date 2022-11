Rudelbildung und ein Faustschlag: Trainer Cosic erlebt wilde Szenen Spielabbruch: Trainer Cosic erlebt wilde Szenen in Marbach +++ Norbert Lewke wirft bei der SG Schluchsee/Feldberg hin +++ Der FC Löffingen hofft weiter auf die Wende.

Zeljko Cosic, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Riedböhringen/Fützen, liebt den Fußball. Seit mehr als 30 Jahren steht er als Spieler und Trainer auf und neben dem Platz. So schnell wirft ihn nichts um. Doch am Sonntag ging er zu Boden, ausgeknockt nach Jagdszenen auf dem Platz. "So etwas habe ich in meiner Fußballerkarriere noch nie erlebt", sagt Cosic im Rückblick auf die Partie seines Teams bei der SG Marbach/Rietheim, die Schiedsrichter Philipp Eschle nach einem Tumult auf dem Platz kurz vor Schluss abbrach.