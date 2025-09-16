Rudelbildung statt Jubel: Duell in Korschenbroich endet in Abbruch

Es war ein gewöhnliches Spiel der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach/Viersen. Der Sechsplatzierte VfB Korschenbroich traf auf der eigenen Anlage auf die SpVg Odenkirchen II, die als Tabellendritter anreiste. In einem packenden Duell führte der Gastgeber komfortabel mit 2:0. Dann eskalierte es allerdings und die Partie wurde vom Unparteiischen Marcell Kuschel abgebrochen.

Die Korschenbroicher standen vor der Begegnung bei sieben Zählern, während die Odenkirchener mit acht Punkten nur knapp über den Hausherren verweilten. Die besseren Aktionen des Aufeinandertreffens hatte allerdings die Heimmannschaft und so brachte Kyriakos Koutras den VfB in Führung (43.), ehe Elias Amani auf 2:0 erhöhte (61.).

Danach kam es zur entscheidenden Szene der Begegnung. Der Cheftrainer des Aufsteigers, Hasan Kamps, lieferte Einblicke in das Chaos während der Partie. "Es gab eine, auch ohne die rosarote Korschenbroich-Brille, vom Gegner ausgehende eher unschöne Szene mit Rudelbildung", erzählte der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Der Gegner wird das sicherlich anders sehen. Der Schiedsrichter erachtete daraufhin die einwandfreie Fortführung des Spiel als nicht mehr gegeben und hat sofort abgebrochen."