Ruckschlag für SV Breuningsweiler, FV Löchgau bleibt oben dran

Die Sport-Union Neckarsulm wurde ihrer Favoritenrolle gegen NK Croatia Bietigheim gerecht. Darius-Constantin Tieranu (30.) eröffnete den Torreigen, danach trafen Tolga Kilic (50.), Ermal Elshanaj (63.), Ugur Tuncbilek (76.), Mattia Trianni (81.) und Edrissa Nyassi (83.) zum 6:0. Der Ehrentreffer für den Aufsteiger gelang Robert Maric in der Schlussminute (90.). Mit dem souveränen Erfolg bleibt Neckarsulm in Schlagdistanz zur Spitze, während Bietigheim im Tabellenkeller feststeckt. ---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr SKV Rutesheim Rutesheim SSV Schwäbisch Hall SSV Schw.-Ha 3 2 Abpfiff Der SKV Rutesheim verteidigte seinen Platz im oberen Drittel mit einem Heimerfolg gegen den SSV Schwäbisch Hall. Laurin Stütz brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (15., 45.+1) auf Kurs, Tobias Gebbert erhöhte in der 60. Minute auf 3:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen: Florent Kodrolli (76.) und Samuel Denis Obot (90.+1) verkürzten in der Schlussphase auf 3:2. --- Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr FSV Waiblingen FSV Waiblin. TSV Ilshofen Ilshofen 2 2 Abpfiff Trotz einer 2:0-Führung musste sich der Tabellenführer FSV Waiblingen gegen den TSV Ilshofen mit einem Punkt begnügen. Fabian Kolb traf doppelt für die Gastgeber (25., 68.), ehe ein Eigentor von Daniel Stölzel (74.) die Gäste zurück ins Spiel brachte. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Lars Fischer für den späten Ausgleich. --- Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr SpVgg Gröningen-Satteldorf Grön./Satte. TSV Crailsheim Crailsheim 0 1 Im Duell der Verfolger setzte sich der TSV Crailsheim vor 680 Zuschauern mit 1:0 bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf durch. In einer intensiven Partie sah Benjamin Utz in der 50. Minute die Rote Karte für die Hausherren, 26 Minuten später folgte Crailsheims Luca Blümlein mit dem gleichen Strafmaß. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Janik Pfeiffer den entscheidenden Treffer. Nach der Niederlage verpasste Gröningen-Satteldorf die Rückkehr an die Tabellenspitze. ---

Der FV Löchgau fuhr gegen den GSV Pleidelsheim einen verdienten 2:0-Heimsieg ein. Furkan Yumurtaoglu erzielte in der 35. Minute die Führung, Komninos Delkos erhöhte in der 51. Minute auf den Endstand. Mit nun 46 Punkten bleibt Löchgau punktgleich mit Waiblingen an der Tabellenspitze. ---

Im Duell zweier Teams aus unterschiedlichen Tabellenregionen setzte sich der TV Oeffingen mit 2:1 gegen den SV Kaisersbach durch. Malntin Ymeraj traf in der 50. Minute zur Führung, Mardoche Benjamin Calemba legte in der 77. Minute nach. Der Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter von Finn-Fabian Kuhr in der 79. Minute blieb folgenlos. ---

Die SGM Krumme Ebene am Neckar meldete sich im Abstiegskampf mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Schlusslicht SV Breuningsweiler zurück. Nils Müller brachte die Hausherren bereits in der 2. Minute in Führung, Jonas Hertel erhöhte in der 68. Minute, ehe Christian Schaaf in der 80. Minute den Endstand markierte. Für Breuningsweiler war es bereits die 16. Niederlage der Saison. ---