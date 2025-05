Ruck-zuck findet der SV DJK Eintracht Bürstadt II einen neuen Trainer

Bürstadt. B-Ligist SV DJK Eintracht Bürstadt II hat turbulente Tage hinter sich. Nachdem es am vergangenen Sonntag zur Trennung von Trainer Mehmet Öztekin kam – er hatte die Mannschaft 2024 in die B-Liga geführt – , griffen die Verantwortlichen gleich zum Telefonhörer. Ergebnis: Vom Kandidaten der Wahl, Tobias Fettel, gab es gleich eine Zusage. Der langjährige Spieler der FSG Riedrode bringt Trainererfahrung gleich bei mehreren Vereinen mit. Fettel war unter anderem bei FV Biblis, VfR Fehlheim II, SSV Reichenbach, SV Winterkasten und der SG Modau. Zuletzt trainierte Tobias Fettel den TSV Gadernheim. „Das war 2016 und ist schon eine Weile her“, erklärt er eine auch familiär bedingte Pause. Nun juckt es ihn wieder.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Dass die Eintracht-Reserve, die jüngst 0:7 gegen Meisterschaftsanwärter SV Affolterbach verlor, in der Krise steckt, ist auch Fettel nicht entgangen. „Es lag wohl auch an der personellen Misere. Mein oberstes Ziel wird es nun sein, dass die Spieler wieder Vertrauen in sich selbst zurückgewinnen“, hofft Fettel, eine Wende zum Besseren beim Drittletzten herbeiführen zu können. „Wir haben in 23 Spielen 63 Gegentreffer bekommen. Das ist eindeutig zu viel. Deswegen gilt es gerade in der Defensive den Hebel anzusetzen“, sagt Fettel, einst ein knallharter Verteidiger.