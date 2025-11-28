Ruben Monteiro-Carvalho: Von Mainz über USA in den Rheingau

Region. Was viele sich erträumen, hat er erlebt. Der Weg von Ruben Monteiro-Carvalho führte von Mainz 05 über die USA in den Rheingau zu Verbandsligist SG Walluf. Was hat der 27-Jährige bisher erlebt und warum ist er für die Wallufer ein Schlüsselspieler?

Monteiro-Carvalhos Laufbahn begann in Wiesbaden beim 1. SC Kohlheck, ehe er in der U11 ins Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 wechselte. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, nach dem ersten U19-Jahr löste er seinen Vertrag bei den Nullfünfern auf, dort habe es mit dem damaligen Trainer nicht mehr gepasst. Über seinen früheren Coach Sascha Meeth fand er den Weg zum TSV Schott Mainz, wo er in der U19-Regionalliga spielte. Zur Saison 2017/18 stand sein erstes Seniorenjahr an: Beim DJK Flörsheim gelang ihm direkt der Aufstieg in die Verbandsliga. „Dann wollte ich einen kompletten Switch machen und bin mit einem Sportstipendium in die USA gegangen“, blickt der 27-Jährige zurück.

Insgesamt verbrachte er dort über fünf Jahre, machte in Birmingham (Alabama) seinen Bachelor in Finance und spielte College-Fußball. Die Sommer nutzte er meist für Aufenthalte in Deutschland: „In der Vorbereitung habe ich dann immer bei Okriftel mittrainiert oder bei Vereinen wie Meso-Nassau gespielt, die gerade Not am Mann hatten.“

2021 kehrte der Portugiese nach seinem abgeschlossenen Bachelor für ein Jahr nach Deutschland zurück und absolvierte eine volle Hessenliga-Saison bei Rot-Weiß Hadamar, bevor er 2022 erneut in die USA ging, um in der Nähe von Charlotte (North Carolina) seinen Master in Business Administration zu machen. „Ich habe meinen Master halb online und halb dort gemacht, war also nur im Herbst dort“, erzählt er. Dadurch konnte er in der Rückrunde 22/23 nochmals für Hadamar auflaufen. Anschließend spielte Monteiro-Carvalho fest für Germania Okriftel in der Verbandsliga. Auf seine Zeit in den Vereinigten Staaten blickt er sehr positiv zurück: „Das war eine Erfahrung, die ich nie missen würde. Ich habe viel gefeiert, viel gelernt, meinen Abschluss gemacht und habe es wirklich ausgenutzt und genossen.“ Für die aktuelle Saison hatte er Okriftel bereits zugesagt – doch nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Hicham El Mrhanni im Mai änderte sich seine Sicht: „Dann hat sich in Okriftel etwas verändert, womit ich mich nicht mehr identifiziert habe.“

Viel Lob von Walluf-Trainer Matthias Dworschak

Durch den Austausch mit einigen Spielern der SG Walluf entschied sich der Mittelfeldspieler für den Wechsel zum Rheingauer Verbandsligisten. „Die haben mich sehr bearbeitet, dass ich komme“, sagt Monteiro-Carvalho, der in Wiesbaden in der Unternehmensberatung arbeitet.

In seiner neuen Rolle als Zehner („Vorher spielte ich häufig auf der Acht oder Sechs“) ist er inzwischen absoluter Leistungsträger. „Seine Spielintelligenz, die Fähigkeit Mitspieler zu führen und zu ordnen, schwer für den Gegner zu packen und sehr mannschaftsdienlich zu sein, machen ihn für uns sehr wertvoll“, lobt Trainer „Adi“ Dworschak. Ob ein Wechsel in höhere Ligen infrage kommt, lässt Monteiro-Carvalho offen: „Ich will die Runde mit Walluf gut zu Ende spielen. Ob ich nochmal angreifen will, weiß ich nicht. Ich fühle mich auf jeden Fall super und bin schon lange nicht mehr so fit gewesen.“ Nach dem Spiel beim SSC Juno Burg (Sa., 14 Uhr) verabschiedet sich die SG Walluf in die Winterpause.





