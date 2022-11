RTW Einsatz in Zornheim

Aber auch spielerisch wurde noch einmal eine spektakuläre Aktion ausgepackt. Mit einem strammen Schuss in den Winkel erhöhten die Hausherren auf 4:0.

Dieser sorgte auch für den ersten Schreckmoment der Partie. In der 15.Spielminute wurde der WWH-Keeper durch einen Zornheimer Spieler im Rücken getroffen, welcher durch schwere Verletzungen sowieso vorgeschädigt war. Der anschließende, harte Aufprall auf dem Kunstrasen sorgte für die frühe Auswechslung des Schlussmanns. Ersatzkeeper Henrik Rudloff wechselte von der Innenverteidigung zwischen die Pfosten.

Die stark geschwächten Hechtsheimer haben von Minute 1 an Probleme sich gegen die aggressiv anlaufenden Zornheimer zu wehren und somit klingelte es schnell im Kasten von Keeper Johannes Best.

Bereits in den ersten 10 Minuten schenkten die Hausherren den Hechtsheimern 3 Buden ein.

Nach dem starken Spiel gegen Fortuna Mombach II am vorherigen Sonntag, waren die Erwartungen an die Gäste aus Hechtsheim hoch.

Kurz vor Ende der Halbzeit dann der Schock auf Zornheiner Seite.

Im Zweikampf verletzte sich Niklas Wetz so schwer, dass die Partie vorzeitig in die Halbzeit gepfiffen wurde. Während die Teams in die Halbzeit gingen, wartete der Spieler auf die Sanitäter (Verdacht Kreuzband/Meniskus).

Der weitere Spielverlauf war deutlich interessanter. Die Hechtsheimer konnten sich defensiv fangen und die Partie ging auch endlich mal in beide Richtungen. Allerdings herrschte die selbe Problematik wie die gesamte Saison… die Idee nach vorne fehlt bei WWH einfach.

Schlussendlich erhöhte Zornheim II noch auf den 5:0 Endstand.

Sportlich war es eine sehr faire Partie, die allerdings durch die beiden Verletzungen einen faden Beigeschmack hat.



Wir wünschen den beiden Spielern eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie beide wieder zeitnah auf dem Platz stehen können.

KÄMPFEN MÄNNER 💪🏼