RTW-Einsätze, Hattricks und Aushilfstorhüter - So lief das Wochenende

Der BFC Dynamo unterlag am Samstag dem FC Rot-Weiß Erfurt mit 4:1. Dabei ging der BFC in Führung, musste dann aber nach Platzverweis gegen Erfurt (38. Minute) in Überzahl zwei Gegentreffer schlucken. Mitte der zweiten Halbzeit folgten zwei Feldverweise für die Berliner, die dann im Neun gegen Zehn zwei weitere Tore kassierte.

Das Spiel des SV Empor Berlin III gegen Hilalspor II musste abgebrochen werden. Nach einer Flanke stieg Empors Torhüter hoch, wurde dabei unterlaufen und stürzte unglücklich. Bei dem Aufprall verschluckte er die Zunge und war kurzzeitig bewusstlos. Mitspieler reagierten schnell, holten die Zunge wieder hervor. Nach einiger Zeit kam der Keeper langsam wieder zu sich, hatte aber starke Schmerzen in der Schulter und wurde mit dem alarmierten Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde vorzeitig beendet und wird am 15. April wiederholt.

RTW-Einsatz auch bei Weißensee

Auch beim Weißenseer FC II gegen den TSV Mariendorf II musste ein Rettungswagen anrücken. Ein Spieler der Gäste ist im Zweikampf mit dem Kopf gegen die Schulter seines Gegenspielers gelaufen und verlor das Bewusstsein. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber noch am selben Abend wieder verlassen. Das Spiel gewann der WFC mit 3:0.

Last-Minute-Sieg in Unterzahl

Erfreulichere Nachrichten erreichten uns aus Kreuzberg. Dort spielte der SC Berliner Amateure am Sonntag im Verfolgerduell gegen den FC Liria. Nach früher Führung kassierten die Hausherren in der 33. Minute einen Platzverweis und agierten fortan in Unterzahl. Liria schoss in der 66. Minute den Ausgleich, doch die Amateure schlugen zurück und konnten mit einem Mann weniger in der 89. Minute das entscheidende 2:1 erzielen.

Hattrick in sechs Minuten

Kreisligist Delay Sports gewann am Wochenende das Topspiel (Erster gegen Zweiter) gegen Stern Kaulsdorf klar mit 5:0. Dabei konnte Pascal Brossmann, Stürmer des Spitzenreiters, innerhalb von sechs Minuten gleich drei Tore erzielen. Mit den Treffern zwei, drei und vier brachte er sein Team final auf die Siegerstraße.

Teammanager wird zum Aushilfs-Torhüter

Croatia II trat am Wochenende in der Bezirksliga bei Sparta Lichtenberg II an. Dabei mussten die Gäste aufgrund personeller Probleme auch auf der Torhüterposition umbauen. So musste der 50-jährige Igor Caktas, der eigentlich als Teammanager der ersten Mannschaft fungiert, als Keeper einspringen. Die klare Niederlage (10:0) konnte er nicht verhindern.

0:17 - der höchste Sieg des Wochenendes

Den klarsten Erfolg des Wochenendes feierte Viktoria Mitte beim Auswärtsspiel in Steglitz. Gegen Steglitz GB erzielte der Tabellenführer 17 Tore. Steglitz ist mit 0 Punkten und einer Tordifferenz von -232 abgeschlagen Letzter.