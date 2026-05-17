RTK: Zwei weitere Rückzüge fix, zwei Relegationen entfallen SG Heftrich/Niederseelbach und TGSV Holzhausen gehen freiwillig in die B-Liga +++ Zwei Direktaufsteiger aus der A- und B-Liga von Stephan Neumann · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser

Seite an Seite in die Kreisoberliga: Der SV Johannisberg und der SSV Hattenheim steigen direkt auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Rheingau-Taunus. Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst hat die Vereine zum aktuellen Stand im Auf- und Abstiegsgeschehen informiert.

Ausgehend von der Kreisoberliga, wo nach der SG Heftrich/Niederseelbach nun auch der TGSV Holzhausen den Antrag auf freiwilligen Abstieg in die B-Liga gestellt hat. Schlusslicht FSV Winkel steigt in die A-Liga ab, sodass drei Teams rausfallen und Gruppenliga-Absteiger SV Wallrabenstein aufgrund der künftigen Spielgemeinschaft mit dem TuS Beuerbach quasi nicht in der KOL (Richtzahl 15 bei der Klassenstärke) ankommt. Aus der Gruppenliga kommt auf jeden Fall die Spvgg. Eltville dazu, eventuell noch die SG Rauenthal/Martinsthal, die noch Chancen auf die Rettung hat. Relegation zur Kreisoberliga entfällt