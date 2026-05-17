RTK: Zwei weitere Rückzüge fix, zwei Relegationen entfallen

Rheingau-Taunus. Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst hat die Vereine zum aktuellen Stand im Auf- und Abstiegsgeschehen informiert.
Ausgehend von der Kreisoberliga, wo nach der SG Heftrich/Niederseelbach nun auch der TGSV Holzhausen den Antrag auf freiwilligen Abstieg in die B-Liga gestellt hat. Schlusslicht FSV Winkel steigt in die A-Liga ab, sodass drei Teams rausfallen und Gruppenliga-Absteiger SV Wallrabenstein aufgrund der künftigen Spielgemeinschaft mit dem TuS Beuerbach quasi nicht in der KOL (Richtzahl 15 bei der Klassenstärke) ankommt. Aus der Gruppenliga kommt auf jeden Fall die Spvgg. Eltville dazu, eventuell noch die SG Rauenthal/Martinsthal, die noch Chancen auf die Rettung hat.
Relegation zur Kreisoberliga entfällt
Doch unabhängig davon, wie Ra/Ma abschließt, entfällt die Relegation zur Kreisoberliga und zur A-Liga. Aus der A-Liga steigen der SV Johannisberg und der Zweite SSV Hattenheim auf, nur die SG Hohenstein steigt ab. Aus der B-Liga geht neben Tabellenführer Barisspor Idstein auch der Rangzweite Bosporus Eltville auf direktem Weg hoch. Die TSG Wörsdorf II steht nach freiwilligem Rückzug als erster Absteiger fest. Der FC Limbach wäre – nach jetzigem Stand – der zweite. Der Drittletzte geht in die Relegation mit den beiden Zweiten der C-Ligen-Staffeln. Was die B-Liga angeht, verweist Erich Herbst auf den Passus „unter Vorbehalt“. Hier will er die Lage nochmals von Verbandsseite prüfen und absegnen lassen.