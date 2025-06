Kiedrich muss nachsitzen. Gegen Hattenheim geht es in der Relegation um den Klassenerhalt. – Foto: Ingo Hörning (Archiv)

RTK: Relegationsfieber beim FC Kiedrich FCK trifft auf den SSV Hattenheim +++ Wilhelm wird vermutlich als Trainer selbst auflaufen Verlinkte Inhalte Relegation KOL RTK Kiedrich Hattenheim Marc Wilhelm

Kiedrich . Am letzten Spieltag mussten die Fußballer des FC Kiedrich im Status „spielfrei“ zuschauen, wie sich die SG Heftrich/Niederseelbach mit dem 1:1 in Laufenselden auf den rettenden drittletzten Platz der Kreisoberliga hievte. Folge für den FCK, der aus 30 Spielen mit 25 Zählern und 44:100-Toren abschloss: Nachsitzen in der Relegation gegen den A-Liga-Zweiten SSV Hattenheim – Hinspiel an diesem Montag um 19.30 Uhr beim FCK, Rückspiel am Donnerstag (19 Uhr) beim SSV.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Morgen, 19:30 Uhr 1. FC Kiedrich Kiedrich SSV Hattenheim Hattenheim 19:30 live PUSH

Lob für SSV Hattenheim FCK-Vorsitzender Bernd Helck rechnet mit einer großen Kulisse im Bereich von bis zu 400 Zuschauern, was für eine ordentliche Einnahme bürgen dürfte. „Zum zweiten Mal Zweiter, das ist kein Zufall, sondern zeigt, dass in Hattenheim gute Arbeit geleistet wird und ein guter Zusammenhalt besteht. Ändert aber nichts daran, dass jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss“, sieht Helck seinen FCK ungeachtet der total unterschiedlichen Saisonverläufe – Hattenheim hat aus 28 Spielen 64 Punkte und 97:39-Tore eingefahren – keineswegs in der Rolle des chancenlosen Außenseiters: „Das ist eine 50:50-Geschichte.“