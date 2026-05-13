RTK: Pokalfinalhit SG Orlen gegen TV Idstein

7:0 hieß es am 29. März in der Liga für die SG Orlen um den drei Mal erfolgreichen Lukas Felke (weißes Trikot) gegen das seinerzeit chancenlose Team des TV Idstein. Archivfoto: Jörg Halisch

Taunusstein/Idstein. Diese Entwicklung ist phänomenal: 2024 als Zweiter mit 79 Punkten in der Relegation zur A-Liga gegen die JSG Aarbergen durchgesetzt, im Jahr darauf mit 70 Zählern den A-Liga-Titel eingefahren und aktuell Kreisoberliga-Dritter. Die Fußballer des TV Idstein könnten sogar noch besser dastehen, wenn ihnen der März im Sog personeller Engpässe nicht die Niederlagen gegen Walsdorf und Wörsdorf sowie das 0:7 am 29. bei der SG Orlen beschert hätte. Jetzt kommt es am Donnerstag (15 Uhr, auf der Anlage des TuS Hahn) im Rheingau-Taunus-Pokalfinale zum Wiedersehen mit Kreisoberliga-Tabellenführer SGO – ein erneutes 7:0 für Orlen, davon ist auszugehen, dürfte es nicht geben.

Dafür womöglich Spannung satt vor mutmaßlich großer Kulisse. Beim TVI herrsche Euphorie, geht Chefcoach Christian Freyer auf jeden Fall von 150 Fans aus, die seine Mannschaft auf dem Platz des ausrichtenden A-Ligisten, der sein 100-Jähriges feiert, unterstützen werden. Auch die Orlener dürften mobil machen. Um die 500 Besucher könnten es werden. „Zuletzt waren wir wieder wettbewerbsfähig. Wir fahren sicher nicht hin, um zu verlieren“, sagt Christian Freyer, der den Aufschwung der TVI-Fußballer maßgeblich angeschoben hat, angesichts der wiedergewonnen Stärke. Was damit zusammenhängt, dass er inzwischen wieder seinen Kader zusammen hat. Einschließlich Offensiv-Freigeist Manuel Maxeiner.

Daneben fällt Luis Cortijo-Lange in Idsteins Kollektiv eine tragende Rolle zu. Bei Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln blickt er auf eingehende NLZ-Erfahrungen zurück, spielte 2024/25 in der Männer-Hessenliga für RW Walldorf, ehe er nun in der laufenden Runde beim TVI mit 33 Liga-Toren glänzt.

Luis Cortijo-Lange übertrumpft Erwartungen

„Er hat alle Erwartungen übertrumpft“, sagt Christian Freyer auch mit Blick auf Cortijo-Langes Engagement in der Meister-E-Jugend zusammen mit Thomas Zielinski und Efe Kadi. Freyer selbst sorgt in seiner zweiten Rolle als Coach der A-Junioren für weiteren Zustrom an Eigengewächsen zu den Aktiven. Auch bei der A-Jugend unterstütze Luis Cortijo-Lange.

Unabhängig davon, dass mit Erdem Kadi (SV Wallrabenstein), Luca Grund (JSG Aarbergen) und Wim Wedel (SG Heftrich/Niederseelbach) drei externe Neue fix sind, hat die Nachwuchsförderung beim TVI Gewicht. Die SG Orlen sei in dieser Hinsicht ein Vorbild, sagt Freyer und glaubt, dass seine Idsteiner in zwei, drei Jahren von der Ausrichtung her mit der SG Orlen, mit der man ein gutes Miteinander pflege, „komplett auf Augenhöhe“ sein können. Doch zunächst könnte es ein Pokalfinale auf Augenhöhe werden, zuvor mit dem AH-Endspiel TGSV Holzhausen gegen SG Meilingen (13 Uhr).

Das Double ist für die SG Orlen möglich

Pokalverteidiger SG Orlen, 2025 in Seitzenhahn nach Elfmeterschießen Sieger über Verbandsligist SG Walluf, tanzt derweil auf zwei Hochzeiten. Schließlich steht bereits am Sonntag (15.30 Uhr) das Liga-Heimspiel gegen Verfolger SV Walsdorf an. Pokalsieg (verbunden mit dem neuerlichen Hessenpokal-Einzug) und Meisterschaft – das Double ist möglich. Robin Menger aus dem Orlener Trainerteam sagt: „Wir wollen schon beide Spiele erfolgreich gestalten und aus der Woche mit einem Titel und einer guten Ausgangslage in der Liga gehen. Das Pokalfinale sehe ich als Fifty-fifty-Spiel ohne Favoriten.“ Bis auf Lukas Felke (zieht nach Leipzig) bleibt der Stamm der SGO-Ersten erhalten. Aus der A-Jugend stoßen Eray Semerci und Mika Decker dazu, ferner in überschaubarer Zahl externe Zugänge.





