RTK: Nur ein KOL-Absteiger?

Rheingau-Taunus . Im Fußballkreis Rheingau-Taunus steht die letzte Saison-Etappe an. Mit Blick auf die Abstiegssituation in den Klassen des Kreises richtet sich der Blick auch auf den Rheingauer Gruppenligisten Spvgg. Eltville. Konkret: In der Kreisoberliga gibt es zwei Direktabsteiger, sofern die Spvgg. Eltville aus der Gruppenliga dazukommen würde. Der Drittletzte würde die Relegation bestreiten. Rettet sich Eltville, gibt es einen Absteiger und der Vorletzte ginge in die Relegation, bestätigt KOL-Leiter Alfred Hollinger. Vorne steigt der Kreisoberliga-Meister direkt in die Gruppenliga auf, der Zweite spielt in der Aufstiegsrunde mit den Vizemeistern der Kreisoberligen Wiesbaden, Main-Taunus und Limburg-Weilburg um einen weiteren Gruppenliga-Aufsteiger. Würde sich der Rheingau-Taunus-Vertreter behaupten, würden alle Teilnehmer der Rheingau-Taunus-Relegation jeweils der höheren Klasse zugeordnet.