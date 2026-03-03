RTK: Geplante Spielklassenreform des HFV kommt nicht gut an Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst spricht sich gegen die Pläne des Hessischen Fußballverbandes aus +++ Ansonsten gibt es viel Harmonie bei der Pflichtsitzung in Seitzenhahn. von Martin Gebhard · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Die geplanten Reformen des Hessischen Fussballverbandes (HFV) stoßen auf Gegenwind. – Foto: André Nückel

SEITZENHAHN. Wie im Nachbarkreis Wiesbaden kommt auch bei den Fußballern im Rheingau-Taunus-Kreis die Spielklassen-Strukturreform des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) nicht gut an. Das gab Fußballwart Erich Herbst den Delegierten „seiner“ rund 50 Clubs – nur wenige Vereine waren bei der Pflichtsitzung nicht vertreten – während der Rückrundenbesprechung beim SV Seitzenhahn im Bürgerhaus deutlich zu erkennen

So sieht das geplante Spielsystem unter der Hessenliga nur noch zwei statt drei Verbandsligen vor. Vor allem: Kreis- und Regionsgrenzen sollen bei der Ligenzusammensetzung keine Rolle mehr spielen. Vielmehr zielt diese – so ist der HFV überzeugt – auf eine optimierte Fahrzeit und Fahrstrecke zu den Spielen ab. Die Gründe für die geplante Neuerung: Seit Jahren rückläufige Mannschaftszahlen und die Erkenntnis, dass das bestehende Spielsystem mit manchen überfüllten und unterbesetzten Ligen an seine Grenzen stößt. Die ersten Schritte könnten wohl zur Saison 2027/28 eingeleitet werden – um dann ab der Spielrunde 2028/29 unter dem neuen System zu spielen. „Die Region Wiesbaden möchte diese Spielklassenstrukturreform nicht, braucht sie nicht“, betonte der Oestrich-Winkeler. Alle Klassen – von der Kreisoberliga bis zu den beiden Staffeln der C-Liga – funktionierten einwandfrei, erläuterte Herbst. „Wir wollen kein kreisübergreifendes Spielsystem mit ähnlich langen Wegen wie in den Gruppenligen“, betonte der Fußballballchef. Die Delegierten hatten dazu keinerlei Anmerkungen.



Was die Kreisvereine allerdings schon jetzt betreffe, seien die Bestimmungen zu Foto- und Videoaufnahmen während der Nachwuchsspiele, erläuterte Herbst ebenso ausführlich. Sie würden für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten. Es sei unbedingt darauf zu achten, sich das Einverständnis der Vereine und Erziehungsberechtigten einzuholen. „Auch der jugendliche Schiedsrichter muss gefragt werden“, so Herbst. Allerdings würden diese Vorschriften nur für Spiele, nicht für den Trainingsbetrieb gelten. Auch diese Ausführungen führten bei den Vereinsvertretern zu keinerlei Anmerkung oder Diskussion. Schmunzelnd merkte Herbst zu den Bestimmungen für die Vereine an: „Das waren 14 DIN A4-Seiten. Die habe ich auf zwei Seiten zusammengefasst!“ Zu den Trainerpass-Schulungen sagte Herbst: „Es wird keine geben, da aktuell Inhalte nicht vorhanden sind.“ Aber es bestehe die Möglichkeit, Trainerpässe zur Vorrundenbesprechung der Saison 2026/27 mitzubringen, um sie dann von seinem stellvertretenden Fußballwart Michael Krause (Idstein) mit dem erforderlichen Stempel versehen zu lassen. Schiedsrichterobmann Andreas Bertram appellierte an die Delegierten, dass ihre Schiedsrichter die fünf erforderlichen Schiedsrichter-Pflichtsitzungen – wovon zwei online genutzt werden könnten – und die eine Kreisleistungssitzung zu besuchen. Andernfalls zählten die betreffenden Spiele mit ihren Referees nicht und es seien Geldstrafen – und schlimmer Punktabzüge bei Spielen zu erwarten, warnte der Kiedricher.