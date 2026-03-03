RTK: Geplante Spielklassenreform des HFV kommt nicht gut an

SEITZENHAHN. Wie im Nachbarkreis Wiesbaden kommt auch bei den Fußballern im Rheingau-Taunus-Kreis die Spielklassen-Strukturreform des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) nicht gut an. Das gab Fußballwart Erich Herbst den Delegierten „seiner“ rund 50 Clubs – nur wenige Vereine waren bei der Pflichtsitzung nicht vertreten – während der Rückrundenbesprechung beim SV Seitzenhahn im Bürgerhaus deutlich zu erkennen
So sieht das geplante Spielsystem unter der Hessenliga nur noch zwei statt drei Verbandsligen vor. Vor allem: Kreis- und Regionsgrenzen sollen bei der Ligenzusammensetzung keine Rolle mehr spielen. Vielmehr zielt diese – so ist der HFV überzeugt – auf eine optimierte Fahrzeit und Fahrstrecke zu den Spielen ab. Die Gründe für die geplante Neuerung: Seit Jahren rückläufige Mannschaftszahlen und die Erkenntnis, dass das bestehende Spielsystem mit manchen überfüllten und unterbesetzten Ligen an seine Grenzen stößt. Die ersten Schritte könnten wohl zur Saison 2027/28 eingeleitet werden – um dann ab der Spielrunde 2028/29 unter dem neuen System zu spielen.
„Die Region Wiesbaden möchte diese Spielklassenstrukturreform nicht, braucht sie nicht“, betonte der Oestrich-Winkeler. Alle Klassen – von der Kreisoberliga bis zu den beiden Staffeln der C-Liga – funktionierten einwandfrei, erläuterte Herbst. „Wir wollen kein kreisübergreifendes Spielsystem mit ähnlich langen Wegen wie in den Gruppenligen“, betonte der Fußballballchef. Die Delegierten hatten dazu keinerlei Anmerkungen.
Was die Kreisvereine allerdings schon jetzt betreffe, seien die Bestimmungen zu Foto- und Videoaufnahmen während der Nachwuchsspiele, erläuterte Herbst ebenso ausführlich. Sie würden für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten. Es sei unbedingt darauf zu achten, sich das Einverständnis der Vereine und Erziehungsberechtigten einzuholen. „Auch der jugendliche Schiedsrichter muss gefragt werden“, so Herbst. Allerdings würden diese Vorschriften nur für Spiele, nicht für den Trainingsbetrieb gelten. Auch diese Ausführungen führten bei den Vereinsvertretern zu keinerlei Anmerkung oder Diskussion. Schmunzelnd merkte Herbst zu den Bestimmungen für die Vereine an: „Das waren 14 DIN A4-Seiten. Die habe ich auf zwei Seiten zusammengefasst!“
Zu den Trainerpass-Schulungen sagte Herbst: „Es wird keine geben, da aktuell Inhalte nicht vorhanden sind.“ Aber es bestehe die Möglichkeit, Trainerpässe zur Vorrundenbesprechung der Saison 2026/27 mitzubringen, um sie dann von seinem stellvertretenden Fußballwart Michael Krause (Idstein) mit dem erforderlichen Stempel versehen zu lassen. Schiedsrichterobmann Andreas Bertram appellierte an die Delegierten, dass ihre Schiedsrichter die fünf erforderlichen Schiedsrichter-Pflichtsitzungen – wovon zwei online genutzt werden könnten – und die eine Kreisleistungssitzung zu besuchen. Andernfalls zählten die betreffenden Spiele mit ihren Referees nicht und es seien Geldstrafen – und schlimmer Punktabzüge bei Spielen zu erwarten, warnte der Kiedricher.
Rheingau-Taunus-Pokalspiele am 14. Mai beim TuS Hahn
Erich Herbst erläuterte den Clubvertretern den Rahmenterminplan, der sich von der Fortsetzung der Rückrunde in den Spielklassen vom 1. März mit Nachholspielen bis zum 9. Juni mit den letzten Relegationspartien und dem Endspiel der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga auf der Anlage beim FC Kiedrich erstreckt. Fußballausschuss-Mitglied Peter Bonertz (Erbach) merkte zu dem Termin für die Pokalendspiele, dass diese am 14. Mai beim TuS Hahn stattfänden. Spielbeginn für die AH ist um 13 Uhr, für die Aktiven um 15 Uhr. Herbst gab auch einen Ausblick auf die kommende Saison: Sie startet am 2. August; die Pokalspiele beginnen bereits am 26. Juli. Die Vorrundenbesprechung steigt am 8. Juni. Zu den Eintrittspreisen sagte er: „Weniger ist immer erlaubt.“
Die meisten Terminänderungswünsche hatten die Vereine gegenüber Erich Herbst bereits im Vorfeld der Sitzung geäußert. So mussten die Klassenleiter Alfred Hollinger (Bleidenstadt) für die Kreisoberliga, Bianca Herold (Eltville) für die A-Klasse, Nico-Jan Kopf (Presberg) für die B-Klasse und Herbst für die beiden Staffeln der C-Klasse, die im so genannten Bernhardt-System auch für Neunermannschaften auf verkürztem Spielfeld durchgeführt werden, nur wenig Änderungen von den Delegierten notieren. Nur vereinzelt müssen sich die Vereine bei Wünschen noch abstimmen und diese zeitnah rechtzeitig vor der Fortsetzung der Rückrunde noch melden. Nach exakt nur einer Stunde endete die harmonische Zusammenkunft.