RTK: Geisenheim 08 hat plötzlich einen Knipser

Allen Zahlen zum Trotz sieht Geisenheims Peter Harteman, 2. Vorsitzender, Sportlicher Leiter und derzeit noch Jugendleiter (demnächst übernimmt sein Sohn Felix diesen Part) keineswegs im Vorfeld schwarz. „Wir haben gegen die Mannschaften, die in der A-Liga oben stehen super Spiele gemacht, in der Vorrunde etwa in Johannisberg gewonnen. So schlecht können wir nicht sein“, führt Geisenheims Mann für alle Fälle, der sich auch um Trikots und Einkauf kümmert, vor dem Spiel am Dienstag (19.30 Uhr/Rückspiel Freitag, 19 Uhr) im heimischen Rheingau-Stadion an.

Morgen, 19:30 Uhr FV Geisenheim 08 Geisenheim JSG Aarbergen Aarbergen 19:30 live PUSH