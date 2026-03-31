RTK: A-Liga-Aufstieg für JSG Aarbergen in weiter Ferne Die ambitionierte JSG Aarbergen hat die Aufstiegsränge aus den Augen verloren und findet sich nur auf Platz vier wieder +++ Top-Torjäger Martin Jenisch fehlt mit Mittelfußbruch von Marius Martinez · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die ambitionierte JSG Aarbergen findet sich in der aktuellen Tabelle nur auf Platz vier wieder. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Rheingau-Taunus. Nach dem Scheitern in der Relegation zur Kreisliga A in der Vorsaison, hatte die JSG Aarbergen das klare Ziel Wiederaufstieg für diese Saison vorgegeben. Doch nach einem guten Saisonstart geriet vor allem in den Wochen vor der Winterpause immer mehr Sand ins Getriebe. Seit dem verlorenen Spiel gegen den Primus beträgt der Abstand auf den Erstplatzierten SV Bosporus Eltville acht Punkte und der Aufstieg scheint in weite Ferne gerückt zu sein, trotz des jüngsten 4:2-Erfolgs nach 0:2-Rückstand bei der SG Eltville/Erbach II.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Gründe, wie es nach dem guten Start so weit kommen konnte, sieht Vorstandsmitglied Marc Stanke vor allem im Verletzungspech. Derzeit nicht zur Verfügung stehen Davide Santoro, Simon Graf, Luca Grund, Murat Kara, Sören Graf und Marlin Jenisch. Besonders schmerzhaft sei der Ausfall von Top-Torjäger Jenisch, der sich im November im Spiel gegen Limbach einen Mittelfußbruch zugezogen hat, sagt Stanke. Zudem gibt es immer wieder Wechselgerüchte um den 19-Jährigen. "Marlin ist ein sehr begehrter Spieler. Er hat sich sicherlich den ein oder anderen Verein schon angeschaut", sagt Stanke.