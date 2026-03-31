RTK: A-Liga-Aufstieg für JSG Aarbergen in weiter Ferne

Rheingau-Taunus. Nach dem Scheitern in der Relegation zur Kreisliga A in der Vorsaison, hatte die JSG Aarbergen das klare Ziel Wiederaufstieg für diese Saison vorgegeben. Doch nach einem guten Saisonstart geriet vor allem in den Wochen vor der Winterpause immer mehr Sand ins Getriebe. Seit dem verlorenen Spiel gegen den Primus beträgt der Abstand auf den Erstplatzierten SV Bosporus Eltville acht Punkte und der Aufstieg scheint in weite Ferne gerückt zu sein, trotz des jüngsten 4:2-Erfolgs nach 0:2-Rückstand bei der SG Eltville/Erbach II.
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Die Gründe, wie es nach dem guten Start so weit kommen konnte, sieht Vorstandsmitglied Marc Stanke vor allem im Verletzungspech. Derzeit nicht zur Verfügung stehen Davide Santoro, Simon Graf, Luca Grund, Murat Kara, Sören Graf und Marlin Jenisch. Besonders schmerzhaft sei der Ausfall von Top-Torjäger Jenisch, der sich im November im Spiel gegen Limbach einen Mittelfußbruch zugezogen hat, sagt Stanke. Zudem gibt es immer wieder Wechselgerüchte um den 19-Jährigen. "Marlin ist ein sehr begehrter Spieler. Er hat sich sicherlich den ein oder anderen Verein schon angeschaut", sagt Stanke.
Trotz des Verletzungspechs nimmt Stanke die Spieler, die auf dem Platz stehen, in die Verantwortung: "Wir als Mannschaft schaffen es zu oft, nicht das Beste aus uns herauszuholen", sagt Stanke. Die Probleme sehe er eher in der Defensive, wenn ein Gegner dauerhaft Druck ausübe, sei sie nicht immer in der Lage standzuhalten. Offensiv gebe es bei 101 geschossenen Toren wenig zu bemängeln.
Auf der Trainerposition hat sich die JSG für die neue Saison neu aufgestellt. Matthias Jenisch und Maurice Hammerschmidt hatten schon vor der Wintersaison bekanntgegeben, dass es ihre letzte Saison werden würde. Bei der Trainersuche landete die Vereinsspitze am Ende bei einem verjüngten Aarbergen-Duo. Florian Alliger (37), der gerade die C-Trainerlizenz angefangen hat, und Dennis Jung (42) stehen für einen "modernen Fußball" und der Club erhoffe sich durch die jüngeren Trainer eine bessere Verbindung zur jungen Mannschaft, sagt Stanke. Derzeit sei die Strategie des Vereins, eine "Qualifizierungsoffensive" zu starten und möglichst viele Trainer zu Lehrgängen zu schicken und weiterzubilden, um sich als Verein breiter aufzustellen, sagt Stanke.
In den verbleibenden acht Spielen der Saison muss die JSG noch gegen die beiden vor ihr platzierten SC Daisbach (10.5.) und Barisspor Idstein (23.5.) antreten. Mit einer Siegesserie könnten die Aarbergener nochmals ins Aufstiegsrennen eingreifen. "Wir schauen mal, was am Ende raus kommt", sagt Stanke.
Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: