Ein Tor von Norbert Micsko (l.) reichte dem TSV Steindorf gegen die Lemp nicht zum Sieg. (Archivfoto) © Isabel Althof
RSV-Zweite stürmt mit 12:3-Spektakel auf Tabellenrang zwei

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar sorgt Büblingshausens Reserve mit einem Kantersieg gegen die TSG Dorlar für Aufsehen und rückt auf Platz zwei vor. Primus VfB Aßlar siegt souverän +++

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar haben sowohl Tabellenführer VfB Aßlar als auch sein neuer Verfolger SV Kölschhausen bereits am Freitagabend souveräne Kantersiege gefeiert. Für ein Spektakel sorgte am Sonntag derweil der RSV Büblingshausen II, der durch das 12:3 gegen Dorlar auf Rang zwei klettert.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

