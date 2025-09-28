Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
RSV-Zweite stürmt mit 12:3-Spektakel auf Tabellenrang zwei
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar sorgt Büblingshausens Reserve mit einem Kantersieg gegen die TSG Dorlar für Aufsehen und rückt auf Platz zwei vor. Primus VfB Aßlar siegt souverän +++
Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar haben sowohl Tabellenführer VfB Aßlar als auch sein neuer Verfolger SV Kölschhausen bereits am Freitagabend souveräne Kantersiege gefeiert. Für ein Spektakel sorgte am Sonntag derweil der RSV Büblingshausen II, der durch das 12:3 gegen Dorlar auf Rang zwei klettert.