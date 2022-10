RSV zeigt Reaktion gegen Egestorf-Langreder Punktgewinn beim Tabellendritten

Der Rotenburger SV ist nach acht sieglosen Spielen auf den vorletzten Platz der Oberliga abgerutscht. Der Trend hielt auch im Auswärtsspiel bei Germania Egestorf-Langreder an, doch nach ansprechendem Auftritt sprang dort immerhin ein Remis heraus.

Dabei ließ der Start Böses erahnen. Nach einer Viertelstunde brachte Marcello Muniz seinen Gegenspieler Lorenzo Paldino im eigenen Strafraum zu Fall, der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Leon Röpke erfolgte umgehend. Marvin Stieler trat an und verwandelte zum 1:0, das die favorisierten Hausherren in die Halbzeitpause transportierten.

Der in der Vorwoche noch gegen Papenburg enttäuschende Rotenburger SV hinterließ schon im ersten Abschnitt einen lebhaften Eindruck, erarbeitete sich einige Möglichkeiten. In Minute 57 bediente Erik Köhler den mitgelaufenen Muniz, der zum 1:1 vollendete. Trotz reichlich verbleibender Spielzeit änderte sich im Anschluss nichts mehr am Resultat.

Trotz des Unentschiedens rangiert der RSV immer noch auf dem 17. Platz. Am kommenden Samstag steigt das nächste Kellerduell. Der zuletzt gegen Ramlingen-Ehlershausen mit 0:6 unterliegende MTV Gifhorn gastiert in der Ahe.

