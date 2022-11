RSV verliert Schlammschlacht

SGM Burgberg/Hohenmemmingen 2– RSV Oggenhausen 2 2:1 (2:0)

Bei schwierigen äußeren Bedingungen entwickelte sich auf dem Burgberger Trainingsplatz eine wahre Schlammschlacht. Die Hausherren übernahmen zwar von Beginn an die Spielkontrolle, doch unser Team hielt mit Kampf dagegen und machte ihnen so das Leben schwer. Einen Dämpfer gab es bereits nach fünf gespielten Minuten als sich Nieß verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte. Gelang es der SGM sich in der ersten Halbzeit dann doch einmal gegen die hervorragend verteidigende Hintermannschaft des RSV durchspielen war bei Keeper Bartak Endstation. Auch selbst konnte man Akzente nach vorne setzen, so war man zweimal bei Standardsituationen gefährlich und nachdem Niederberger Schleimer bediente, legte dieser für Öztürk ab, welcher aber über das Gehäuse schoss. So ging es torlos in die Halbzeitpause. Leider kam in der zweiten Hälfte, bedingt durch die Auswechslungen, ein kleiner Bruch ins Spiel des RSV und es gelang nicht mehr für Entlastungen zu sorgen. Zwar verteidigte man weiter leidenschaftlich und die Einstellung stimmte, aber trotzdem musste man in der 58.Minute den Rückstand hinnehmen. Man schaffte es in einer Situation nicht den Ball zu klären und ein Stürmer der SGM war mit seinem Schuss aus 17 Metern ins lange Eck erfolgreich. Am Spielgeschehen sollte sich auch in der restlichen Spielzeit nichts mehr ändern und es blieb letztendlich bei der knappen Niederlage. In der nächsten Woche empfängt man den TKSV Giengen und könnte mit einem Sieg zum Jahresausklang den Gegner in der Tabelle überholen.