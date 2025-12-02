RSV Urbach 1912 e.V. – Neuer Vorstand gewählt

Der RSV Urbach 1912 e.V. hat einen neuen Vorstand gewählt. Das frisch formierte Team vereint langjährige Erfahrung im Verein, sportliche Kompetenz und neue Impulse für die Zukunft.

1. Vorsitzender: Mladen Drmonjic Der neue Vorsitzende ist seit vielen Jahren eng mit dem RSV Urbach verbunden – sowohl als Spieler wie auch als aktives Mitglied. Beruflich in leitender Funktion tätig, bringt er Organisationstalent, Führungsstärke und Teamgeist mit. Sein Ziel: den Verein sportlich und strukturell weiterzuentwickeln und gleichzeitig die familiäre Atmosphäre zu bewahren.

Schatzmeister: Vladyslav Shykhov Mit einem kaufmännischen Hintergrund und großem Verantwortungsbewusstsein übernimmt Vlady die Rolle des Schatzmeisters. Er steht für Transparenz und Verlässlichkeit in der Finanzverwaltung. Sein Anspruch: den Verein wirtschaftlich solide aufzustellen, damit sportliche Projekte langfristig gesichert sind.

2. Vorsitzender: Sascha Koschewski Sascha kennt den Verein aus verschiedenen Perspektiven: als Spieler, Trainer und engagiertes Mitglied. Er gilt als jemand, der die Menschen zusammenbringt, Strukturen organisiert und den Blick für das Machbare behält. Besonders die Förderung des Ehrenamts und die Stärkung der Vereinsgemeinschaft liegen ihm am Herzen.

Geschäftsführer:

Patrick Bruder Patrick ist seit vielen Jahren aktiver Teil der Vereinsarbeit und bringt wertvolle Erfahrung aus Organisation, Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit mit. Beruflich im Projektmanagement tätig, möchte er moderne Strukturen in die Vereinsverwaltung einbringen. Er ist Ansprechpartner für Mitglieder, Partner und Sponsoren und hat das Ziel, den RSV Urbach nachhaltig in der Region zu positionieren.

Jugendleiter:

Ümit Emetlioglu Als neuer Jugendleiter wurde Ümit Emetlioglu vom Jugendtag des RSV Urbach gewählt und muss nun noch von der ordentlichen Mitgliederversammlung bestätigt werden.

Ehrenvorsitzender:

Lutz Kornwebel Nach Franz Dollmann und Rudi Druxius wurde Lutz Kornwebel zum Ehrenvorsitzenden des RSV Urbach gewählt. Lutz wird dem neuen Vorstand beratend zur Seite stehen und einige Aufgaben im Presse- und Medienbereich übernehmen.

Blick nach vorne

Das neue Vorstandsteam möchte den RSV Urbach mit einer Mischung aus Tradition, Engagement und Innovation in eine erfolgreiche Zukunft führen. Neben sportlicher Weiterentwicklung steht dabei besonders die Stärkung der Gemeinschaft im Mittelpunkt.

Jugendbereich: Fairness & Qualität

Die Jugendarbeit steht im Zentrum der Vereinsphilosophie. Um Kinder und Jugendliche bestmöglich zu fördern, setzt der RSV Urbach klare Schwerpunkte:

Verhaltenskodex:

• Fairness, Respekt und Teamgeist im Training und im Spiel

• Klare Regeln für Spieler, Trainer und Eltern

• Förderung von Disziplin und Verantwortungsbewusstsein

Trainingsleitlinien

• Orientierung an den Empfehlungen des DFB

• Systematische und altersgerechte Ausbildung

• Entwicklung technischer, taktischer und sozialer Kompetenzen

Zielsetzung

Unsere Nachwuchsspieler sollen bestmöglich gefördert werden – sportlich, fair und mit Freude am Spiel. Damit wir dieses Ziel erreichen, brauchen wir Menschen, die mit Herzblut dabei sind: Eltern, Trainer, Kinder und Sponsoren, die Geduld, Unterstützung und Begeisterung mitbringen. Wenn du Lust hast, Teil dieser Gemeinschaft zu werden und unsere junge Generation auf ihrem Weg zu begleiten – auf dem Platz und darüber hinaus – dann freuen wir uns riesig, dich willkommen zu heißen!

Kontakt:

Email address: rsv-vorstand@rsv-urbach.de

WEB: http://www.rsv-urbach.de