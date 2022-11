RSV unterliegt beim Spitzenreiter Rotenburg fällt auf Abstiegsplätze

Spannung kam im zweiten Abschnitt nicht mehr auf. Auf RSV-Seiten handelte sich Tobias Kirschke die Gelb-Rote Karte ein (61.). Etwa 240 Sekunden darauf stellte Muzaffer Can Degirmenci auf 3:0. Die sich nie aufgebende Mannschaft von Tim Ebersbach verkürzte fünf Minuten vor Spielende durch den eingewechselten Arthur Bossert zumindest noch auf 3:1.

In der Anfangsphase besaßen die Gäste vielversprechende Möglichkeiten, wussten diese allerdings nicht zu nutzen. Konsequenter im Abschluss agierten dagegen die Wolfsburger. Rocco Tuccio netzte nach 18 Minuten zum 1:0 ein. Lupo-Martini unterstrich seine Tabellenführung anschließend und legte durch Timon Wallmann nach - 2:0 (37.).

In der Tabelle befindet sie sich auf Rang 16, einem Abstiegsplatz. Das rettende Ufer liegt allerdings lediglich einen Zähler entfernt. Am kommenden Sonntag gastiert mit Arminia Hannover ein direkter Konkurrent in der Ahe.

