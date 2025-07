RSV steht in Oberneuland auf verlorenem Posten

Das frühe 1:0 von Diyar Saka egalisierte Douglas Wink zwar umgehend, doch anschließend spielten nur noch die Hausherren. Lejy Bukvic per Elfmeter, Obed Thiem und Trey Eubanks bauten den Vorsprung noch vor der Pause auf 4:1 aus. Im zweiten Abschnitt fand der RSV besser in die Partie hinein. Justin Kuchinke und Wink verkürzten per Doppelschlack sogar auf 4:3. Die Entscheidung fiel schließlich 120 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit, als Anas Eboazatan einen weiteren Strafstoß zum 5:3-Endstand verwandelte.