RSV sagt Danke: Martin Dökel wechselt in die 2. Herren

Der Bezirksligist verabschiedet einen langjährigen Leistungsträger aus seinem Kader, muss sich von ihm aber nicht vollständig trennen.
Der RSV Rehburg hat über seine sozialen Medien den Abschied von Martin Dökel aus der ersten Mannschaft bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler gehörte über Jahre zum festen Stamm des Vereins und war zuletzt Teil der Mannschaft, die die Saison in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 40 Punkten auf Rang zehn abschloss.
In der Verabschiedung würdigt der Verein insbesondere Dökels langjährige Verbundenheit zum RSV. Er sei über Jahre „ein fester Bestandteil des RSV Rehburg“ gewesen. Zudem hebt der Klub hervor, dass auf den Spieler „auf und neben dem Platz immer Verlass“ gewesen sei. Mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Vereinstreue habe er den Verein geprägt.
Komplett verabschieden muss sich der RSV von Dökel allerdings nicht. Nach Angaben des Vereins wird der Spieler künftig für die zweite Mannschaft sowie die Altherrenmannschaft auflaufen und damit weiterhin Teil des Vereins bleiben.
Mit dem Wechsel endet zwar seine Zeit in der Bezirksliga-Mannschaft, die Verbindung zum Verein bleibt jedoch bestehen. Für den RSV bedeutet das den Abschied eines langjährigen Spielers aus der 1. Herren – und gleichzeitig den Verbleib eines vertrauten Gesichts im Vereinsleben.