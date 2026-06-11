RSV sagt Danke: Martin Dökel wechselt in die 2. Herren

– Foto: Philipp Reichelt

Der Bezirksligist verabschiedet einen langjährigen Leistungsträger aus seinem Kader, muss sich von ihm aber nicht vollständig trennen.

Der RSV Rehburg hat über seine sozialen Medien den Abschied von Martin Dökel aus der ersten Mannschaft bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler gehörte über Jahre zum festen Stamm des Vereins und war zuletzt Teil der Mannschaft, die die Saison in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 40 Punkten auf Rang zehn abschloss.

In der Verabschiedung würdigt der Verein insbesondere Dökels langjährige Verbundenheit zum RSV. Er sei über Jahre „ein fester Bestandteil des RSV Rehburg“ gewesen. Zudem hebt der Klub hervor, dass auf den Spieler „auf und neben dem Platz immer Verlass“ gewesen sei. Mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Vereinstreue habe er den Verein geprägt.