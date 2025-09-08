RSV ringt Landesligist Lengede im Bezirkspokal nieder

Zweimal in Rückstand, 35 Minuten in Unterzahl – und trotzdem den Landesligisten niedergerungen!

Vor rund 150 Zuschauern am Werkstättenweg gab es im Vergleich zum 1.-Runden-Erfolg gegen Union Salzgitter drei Änderungen in der Startelf: Nico, Gabriel und Fathi rückten für die urlaubsbedingt fehlenden Lennart und Danny sowie den verletzten Wiek ins Team.

Erste Halbzeit – Chancen und eiskalte Gäste

Wir starteten mutig: Lars verpasste per Kopf (6.) und im 1-gegen-1 nach Pass von Gabriel (13.), ehe Lengede auf der Linie klärte (14.). Dann die kalte Dusche: Nach zu passivem Verteidigen auf außen und Wirrwarr im Strafraum staubte der Gäste-Stürmer zum 0:1 ab (16.).

Doch wir antworteten: Nico fing einen Fehlpass ab, schickte Lars, der den Keeper umkurvte und zum 1:1 traf (27.). Wenig später wurde Lars vom Lengeder Torwart gefoult – Suyo verwandelte den Elfmeter souverän zur 2:1-Führung (33.).

Die Chancen häuften sich: Lars an die Latte (38.), Gabriel per Kopf (41.) – doch im Stile einer Spitzenmannschaft schlug Lengede noch vor der Pause doppelt zu (42./45.). Halbzeitstand: 2:3.

Zweite Halbzeit – Unterzahl und zwei Traumtore

Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste sogar die Chance aufs 2:4, ehe in Minute 66 der nächste Schock folgte: Rot für Fathi nach Handspiel als letzter Mann – eine harte Entscheidung.

Doch das drehte die Partie erst richtig: Melvin hämmerte nach einer Ecke per Volley zum 3:3 ein (73.) – Traumtor Nr. 1! Nur vier Minuten später knallte unser Neuzugang Lamin das Leder aus 25 Metern in den Winkel (77.) – Traumtor Nr. 2 und 4:3-Führung!

Schlussphase – Zittern bis zum Ende

Lengede kam noch zu zwei Riesenchancen (85./90.), doch wir warfen alles rein, verteidigten leidenschaftlich und hatten auch das Glück auf unserer Seite. In der Nachspielzeit sah Lamin noch Gelb-Rot, kurz danach war Schluss – und die nächste schwarz-blaue Sensation perfekt!

Fazit

Ein Spiel, das in die Geschichtsbücher eingeht: Leidenschaft, Wille und zwei Traumtore entscheiden ein Pokalduell, das wir so schnell nicht vergessen werden.

🙏🏼 Gute Besserung an unsere kolumbianische Maschine Gabriel, der sich am Arm verletzt hat!