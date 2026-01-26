RSV-Reserve geht mit neuem Trainer in die Rückrunde

Der 23-Jährige arbeitete bereits erfolgreich im Rotenburger Nachwuchs. Eigentlich sollte er erst im Sommer zurückkehren. Doch es kam anders. „Ursprünglich wollten wir die Saison mit Stefan und René zu Ende führen. Im Gespräch kam dann das Signal, dass Mark schon gerne direkt einsteigen wollte", berichtete der sportliche Leiter Tobias Kirschke gegenüber der Kreiszeitung. Maier übernimmt daher mit sofortiger Wirkung von Stefan Friedrich, der zugleich als Jugendleiter fungiert und einsprang nachdem sich der RSV von Jan-Marc Bahrenburg trennte. Als spielender Co-Trainer fungiert weiter René Thiel.

Auf das Duo wartet eine schwierige Aufgabe. Denn die U23 kann nur auf einen schmalen Kader zurückgreifen und befindet sich nach neun Niederlagen aus den letzten zehn Spielen in Abstiegsgefahr. „Ich weiß um die sportlich schwierige Situation, habe aber keine Angst davor und glaube, dass ich der Mannschaft helfen kann. Dieses halbe Jahr jetzt schon mitzunehmen, ist nicht verkehrt, damit die Jungs merken, wie ich ticke", so Maier, der den Klassenerhalt anstrebt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zurzeit zwei Zähler.