RSV Rehburg will Serie in Esperke ausbauen

– Foto: Philipp Reichelt

Am 20. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover gastiert der RSV Rehburg am Samstag um 15 Uhr beim SV Esperke 1929. Nach zwei Erfolgen in Serie will die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich den positiven Trend fortsetzen und sich weiter vom Tabellenkeller absetzen.

„Wir haben das Auswärtsspiel in Helstorf positiv gestaltet und dort drei Punkte geholt. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, auf die wir aufbauen können“, sagte Friedrich mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse.

Der RSV reist mit Selbstvertrauen nach Essberge. Zuletzt gewann Rehburg zunächst mit 5:2 gegen den FC Gessel-Leerssen, ehe unter der Woche ein 2:0-Auswärtssieg beim SV Germania Helstorf 1923 folgte. Besonders Kaan Uysal, der in beiden Partien mehrfach traf, sorgt derzeit für offensive Durchschlagskraft.

Rehburg will Abstand nach unten vergrößern

Der Sieg in Helstorf war für den RSV auch tabellarisch wichtig. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir mit dem Sieg einen großen Schritt aus dem unteren Tabellenbereich machen konnten. Wir stehen jetzt auf Platz acht mit 25 Punkten, das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung“, erklärte Friedrich. Dennoch mahnt der Trainer zur Konzentration: „Wir wissen, dass wir weiter hart arbeiten müssen.“

Morgen, 15:00 Uhr SV Esperke 1929 SV Esperke RSV Rehburg Rehburg 15:00 PUSH

Der Gegner aus Esperke konnte zuletzt ebenfalls punkten. Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich der Aufsteiger ein 2:2 beim VfL Bückeburg, ehe unter der Woche ein 1:1 bei Steimbke folgte. In der Tabelle liegt der SVE mit 22 Punkten auf Rang elf und damit in Schlagdistanz zum RSV.

Friedrich erwartet deshalb eine intensive Partie: „In Essberge wird es wichtig sein, wieder als geschlossene Einheit aufzutreten. Jeder muss für den anderen arbeiten, dann können wir dort auch etwas Zählbares mitnehmen.“

Revanche für turbulentes Hinspiel?

Im Hinspiel hatte Rehburg eine spektakuläre 3:4-Niederlage hinnehmen müssen. Damals verspielte der RSV mehrfach eine Führung. Für Friedrich ist das jedoch nur eine Randnotiz: „Unser Ziel ist es, mindestens einen Punkt mitzunehmen – im besten Fall natürlich drei.“

Mit einem weiteren Erfolg könnte sich der RSV endgültig im gesicherten Tabellenmittelfeld festsetzen und den Blick vorsichtig nach oben richten.