RSV Rehburg will „positiven Lauf fortsetzen“

Zum Bezirksliga-Auftakt empfängt der RSV Rehburg am Samstag um 14:00 Uhr den SV Germania Helstorf. Trotz zahlreicher Ausfälle geht Rehburgs Trainer Markus Thielker mit vorsichtigem Optimismus in die Partie.

„Im Gegensatz zum letzten Aufeinandertreffen habe ich das Gefühl, dass es ein komplett anderes Spiel werden könnte“, sagt Thielker mit Blick auf das vergangene Duell. Damals fehlten bei den Gästen offenbar mehrere Stammspieler, darunter auch Allrounder Nico Kiedrowski. Nun rechnet der RSV-Coach mit einem deutlich stärkeren Gegner: „Aufgabe wird es sein, Leon Koch in den Griff zu bekommen. Zudem wäre schön, wenn Gästekeeper Machulla nicht wieder einen Sahne-Tag erwischen würde.“

Auch Rehburg muss personell improvisieren. Mit C. Lemme, M. Dökel, L. Wöltge, M. Papmeier, I. Hasso, T. Thielker und N. Weißkerber fehlen gleich sieben Spieler, einige davon aus privaten Gründen. Dennoch zeigt sich Thielker zuversichtlich: „Ich bin optimistisch, dass wir unseren positiven Lauf fortsetzen können. Hier wächst etwas um Kapitän Thore Busse zusammen.“

Besonders angetan ist der Trainer vom aktuellen Auftreten seines Spielers Delbrin Haso: „Ich habe schon lange nicht mehr einen so motivierten Delbrin Haso zu Gesicht bekommen.“ Rehburg setzt damit zum Saisonstart auf mannschaftliche Geschlossenheit und mentale Stärke – und will dem Mitfavoriten aus Helstorf möglichst Paroli bieten.