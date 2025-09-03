RSV Rehburg will gegen Esperke nachlegen

Am Samstag um 14 Uhr empfängt der RSV Rehburg den SV Esperke 1929 zum Heimspiel im frischli Park. Für das Team von Trainer Marcus Thielker ist es bereits das vierte Aufeinandertreffen mit einem Aufsteiger in dieser noch jungen Bezirksligasaison – nach Helstorf, Stuhr und Gessel-Leerssen nun also der SVE. Die Ausgangslage scheint klar: Rehburg ist Favorit und will mit einem Sieg auf zehn Punkte stellen.

Der 4:0-Auswärtssieg beim FC Gessel-Leerssen hat Spuren hinterlassen – vor allem im Selbstverständnis. „Wir haben einen guten Rhythmus entwickelt und die ersten zwanzig Minuten in Gessel-Leerssen waren fußballerisch genau das, was wir sehen wollen“, sagt Thielker. Er lobt besonders die Entwicklung des Kaders im Vergleich zur Vorsaison: „Wir verfügen sowohl quantitativ als auch qualitativ über deutlich mehr Möglichkeiten – das hilft uns in Training und Spiel.“

Für den SV Esperke war der letzte Spieltag ein herber Dämpfer. Mit 1:8 unterlag der Aufsteiger dem Spitzenreiter VfL Bückeburg auf heimischem Platz. Zwar erzielte Jarmo-Fritz Stichnoth das zwischenzeitliche 1:3, doch die Niederlage fiel auch in der Höhe verdient aus. Dennoch warnt Thielker: „Esperke hat bereits Achtungserfolge geliefert – das ist kein Fallobst, sondern ein Team, das für Überraschungen gut sein kann.“

RSV nahezu in Bestbesetzung

Personell kann Rehburg fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Innenverteidiger Eren Aydin fehlt weiterhin, zudem sitzt Mittelfeldspieler Finn Isocki eine Sperre ab. Ansonsten steht dem Trainerteam der komplette Kader zur Verfügung. „Die Jungs ziehen voll mit, wir hatten eine starke Trainingswoche“, so Thielker.

Mit einem Dreier könnte sich der RSV im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Thielker bringt es auf den Punkt: „Zehn Punkte nach fünf Spielen wären ein starkes Ausrufezeichen – das ist unser Ziel.“

Die Ausgangslage vor dem 5. Spieltag:

Platz Team Spiele Tore Punkte 7 RSV Rehburg 4 10:5 7 10 SV Esperke 1929 (Auf) 4 7:14 4

Anstoß: Samstag, 06.09.2025, 14:00 Uhr, frischli Park (Rehburg)