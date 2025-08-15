RSV Rehburg will ersten Saisonsieg einfahren

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga reist der RSV Rehburg am Sonntag, 17. August, zum TV Stuhr. Beide Mannschaften hatten in der Vorwoche ihre Auftaktspiele verloren und suchen nun nach den ersten Punkten der Saison. „Wir fahren motiviert und gestärkt zum TV Stuhr und wollen die ersten Punkte der Saison einheimsen“, erklärte Trainer Markus Thielker vor der Partie.

Trotz Ausfällen von Stammkräften wie Busse und Isocki kann Thielker auf die Rückkehr mehrerer wichtiger Spieler bauen: „Mit Hasso, Dökel, Lemme, Wöltge, Papmeier und T. Thielker kehren einige Leistungsträger zurück, was uns enorm helfen wird.“

Mit einem Blick auf die Tabelle steht Rehburg nach dem ersten Spieltag auf Rang elf, punktgleich mit anderen Teams, die ebenfalls ihre Auftaktpartien verloren haben. Der Gegner TV Stuhr rangiert einen Platz darunter auf Rang zwölf.