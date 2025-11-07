RSV Rehburg will endlich wieder dreifach punkten

– Foto: Marcel Eichholz

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften TV Neuenkirchen zeigt sich RSV-Trainer Mike Friedrich kämpferisch, aber realistisch. Nach den deutlichen Niederlagen gegen Wagenfeld (1:5) und Leese (1:5) will der Coach am Samstag endlich wieder einen Sieg sehen. „Wir haben die Woche mit 18 Leuten trainiert – und das an beiden Tagen. Alle waren hochmotiviert“, berichtet Friedrich. „Die Jungs sind sehr fokussiert auf das Spiel. Wir wollen endlich mal wieder drei Punkte in Rehburg holen.“

Der Glaube an die Wende ist im Rehburger Lager spürbar. Trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse betont Friedrich die positive Stimmung im Training: „Die Mannschaft hat gut gearbeitet, engagiert und konzentriert. Es war wichtig, dass wir im Kopf frisch bleiben und weiter nach vorne schauen.“ „Es ist sehr wichtig, dass die Jungs mal wieder Erfolg haben“