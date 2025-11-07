RSV Rehburg will endlich wieder dreifach punkten

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften TV Neuenkirchen zeigt sich RSV-Trainer Mike Friedrich kämpferisch, aber realistisch. Nach den deutlichen Niederlagen gegen Wagenfeld (1:5) und Leese (1:5) will der Coach am Samstag endlich wieder einen Sieg sehen. „Wir haben die Woche mit 18 Leuten trainiert – und das an beiden Tagen. Alle waren hochmotiviert“, berichtet Friedrich. „Die Jungs sind sehr fokussiert auf das Spiel. Wir wollen endlich mal wieder drei Punkte in Rehburg holen.“
Nach zwei klaren Niederlagen hofft Rehburg auf ein Erfolgserlebnis im heimischen Sportpark.
Der Glaube an die Wende ist im Rehburger Lager spürbar. Trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse betont Friedrich die positive Stimmung im Training: „Die Mannschaft hat gut gearbeitet, engagiert und konzentriert. Es war wichtig, dass wir im Kopf frisch bleiben und weiter nach vorne schauen.“
„Es ist sehr wichtig, dass die Jungs mal wieder Erfolg haben“
Nach einer Serie von sieben Niederlagen aus den letzten neun Spielen steht Rehburg unter Druck. Doch Friedrich setzt auf den Teamgeist seiner Mannschaft: „Wir werden engagiert, kämpferisch an die Sache rangehen“, sagt er entschlossen. „Es ist sehr wichtig für uns, dass die Jungs mal wieder Erfolg haben. Dass sie sich endlich belohnen, den Kopf hochheben und bessere Zeiten entgegensehen.“
Mit aktuell 13 Punkten aus 13 Spielen rangiert der RSV Rehburg auf Platz 11 der Tabelle – punktgleich mit dem Aufsteiger SV Esperke. Ein Erfolg gegen den Favoriten aus Neuenkirchen wäre daher nicht nur moralisch, sondern auch tabellarisch von großer Bedeutung.
Die Gäste aus Neuenkirchen reisen als Tabellenfünfter (25 Punkte) an und gehen als klarer Favorit in die Partie. Doch Friedrich will den Heimvorteil nutzen.