RSV Rehburg vor Pokalduell mit Neuenkirchen

Am Dienstagabend (19 Uhr) empfängt der RSV Rehburg in der zweiten Runde des Bezirkspokals den Ligakonkurrenten TV Neuenkirchen. Es ist ein Wiedersehen zweier Vereine, die vor drei Jahren gemeinsam den Sprung in den Bezirk schafften. Während die Gäste aus Neuenkirchen ihre Entwicklung seitdem kontinuierlich vorangetrieben haben, steht Rehburg vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

RSV-Trainer Markus Thielker zeigt sich im Vorfeld realistisch, aber keineswegs chancenlos. „Ich respektiere die gute Arbeit von meinem Trainerkollegen und drücke ihm auch weiterhin die Daumen, seine Ziele zu erreichen“, erklärte Thielker. „Doch auch wenn der TVN als Favorit anreist, so hat der Pokal seine eigenen Gesetze und wir würden zumindest eine Runde weiterziehen wollen.“

Personell muss der RSV dabei auf mehrere Akteure verzichten. Nicht zur Verfügung stehen Busse, Lemme, Dökel und Isocki aus privaten Gründen, zudem fehlt Baykus aus beruflichen Gründen. „Das sind natürlich Ausfälle, die man nicht einfach so kompensiert“, sagte Thielker. „Umso mehr kommt es darauf an, dass die Spieler, die auf dem Platz stehen, über ihre Grenzen hinausgehen.“