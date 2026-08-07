RSV Rehburg verstärkt Offensive mit Obeida Elawad

– Foto: FuPa-Grafik

Obeida Elawad trägt künftig das Trikot des RSV Rehburg. Der Fußball-Bezirksligist aus der Bezirksliga 1 Hannover hat den Offensivspieler vom SC Lohnde 96 verpflichtet und setzt damit seinen personellen Umbau für die neue Saison fort. Der Wechsel wurde vom Verein über die sozialen Medien bekanntgegeben. Auch der Transfer auf FuPa bestätigt den Vereinswechsel.

Sturm wohl. Nach Angaben des Vereins überzeugte Elawad bereits bei seinen ersten Einsätzen und bringt mit Schnelligkeit, Technik sowie Torabschluss genau die Eigenschaften mit, die das Offensivspiel beleben sollen.

Für den Neuzugang fiel die Entscheidung zugunsten des RSV nach eigenen Angaben schnell. Ausschlaggebend seien die ersten Trainingseinheiten, der gute Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft sowie die Gespräche mit Sportmanager Sascha Brunschön und dem neuen Trainer Daniel Bultmann gewesen. Zudem spielen bereits mehrere Freunde von Elawad in Rehburg. Bultmann hatte das Traineramt zur Saison 2026/27 übernommen.