RSV Rehburg verspielt Führung in turbulenter Schlussphase

Der RSV Rehburg hat am 20. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ein spektakuläres Auswärtsspiel beim SV Esperke 1929 mit 4:5 verloren. In einer torreichen Partie mit neun Treffern verspielte die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich eine Führung in den Schlussminuten. Matchwinner für Esperke war Jarmo-Fritz Stichnoth, der drei Treffer erzielte und das Spiel in der Schlussphase entschied.
Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Andre Becker in Führung. Die Antwort des RSV folgte jedoch prompt: Nur eine Minute später glich Marek Gilke zum 1:1 aus.
Doch Esperke blieb gefährlich. Lukas Lohmann stellte in der 25. Minute die Führung wieder her, ehe erneut Gilke nur fünf Minuten später zum 2:2 traf. Kurz vor der Pause brachte Jarmo-Fritz Stichnoth die Gastgeber erneut nach vorne (40.). Doch der RSV schlug noch einmal zurück: Marek Gilke traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:3 und schnürte damit seinen Dreierpack.
Direkt nach dem Seitenwechsel gelang dem RSV sogar die Führung. Kaan Uysal traf in der 46. Minute zum 4:3 und stellte das Spiel auf den Kopf.
Lange sah es danach aus, als würde Rehburg den wichtigen Auswärtssieg mitnehmen. Doch in der Schlussphase kippte die Partie. In der 86. Minute verwandelte Stichnoth einen Foulelfmeter zum 4:4. Nur drei Minuten später schlug der Esperker Angreifer erneut zu und erzielte den 5:4-Siegtreffer (89.).
RSV-Trainer Mike Friedrich zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht:
„Fünf Minuten vor Schluss haben wir noch 4:3 geführt und geben das Spiel dann in den letzten Minuten noch aus der Hand. Das ist natürlich bitter, aber jetzt heißt es Kopf hoch und weitermachen. Nächste Woche geht es schon weiter und dann wollen wir es wieder besser machen.“
SV Esperke 1929 – RSV Rehburg 5:4
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, David Price, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker, Luca-Morice Dierks (67. Aaron Mordaß), Luis Gähle (67. Timo Stichnoth), Joos Hasenpusch, Lukas Lohmann (92. Jan Ridder), Nils Pinkel, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Artur Zielke (92. Faruk Barbaros), Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Martin Dökel (6. Ivan Hasso), Marek Gilke, Jarno-Leon Jalkh (84. Joschka Braedikow), Yasin-Nezir Cesur, Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich
Schiedsrichter: Lutz Giesecke
Tore: 1:0 Andre Becker (19.), 1:1 Marek Gilke (20.), 2:1 Lukas Lohmann (25.), 2:2 Marek Gilke (30.), 3:2 Jarmo-Fritz Stichnoth (40.), 3:3 Marek Gilke (45.+1), 3:4 Kaan Uysal (46.), 4:4 Jarmo-Fritz Stichnoth (86. Foulelfmeter), 5:4 Jarmo-Fritz Stichnoth (89.)