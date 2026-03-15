RSV Rehburg verspielt Führung in turbulenter Schlussphase 4:5-Niederlage in Esperke nach Torfestival – Stichnoth dreht das Spiel spät von ck · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg hat am 20. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover ein spektakuläres Auswärtsspiel beim SV Esperke 1929 mit 4:5 verloren. In einer torreichen Partie mit neun Treffern verspielte die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich eine Führung in den Schlussminuten. Matchwinner für Esperke war Jarmo-Fritz Stichnoth, der drei Treffer erzielte und das Spiel in der Schlussphase entschied.

Die Gastgeber gingen in der 19. Minute durch Andre Becker in Führung. Die Antwort des RSV folgte jedoch prompt: Nur eine Minute später glich Marek Gilke zum 1:1 aus. Doch Esperke blieb gefährlich. Lukas Lohmann stellte in der 25. Minute die Führung wieder her, ehe erneut Gilke nur fünf Minuten später zum 2:2 traf. Kurz vor der Pause brachte Jarmo-Fritz Stichnoth die Gastgeber erneut nach vorne (40.). Doch der RSV schlug noch einmal zurück: Marek Gilke traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 3:3 und schnürte damit seinen Dreierpack.