RSV Rehburg verliert in Sudweyhe: Chancenwucher und Fair-Play-Ärger

Der RSV Rehburg hat im Auswärtsspiel beim TuS Sudweyhe eine vermeidbare Niederlage hinnehmen müssen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Thielker mit 0:2. Entscheidend waren zwei Unachtsamkeiten in der Defensive und mangelnde Chancenverwertung im Angriff.

Der RSV startete konzentriert und hatte durch Ivan Hasso und Kaan Uysal früh zwei vielversprechende Abschlüsse. Sudweyhe zeigte sich zunächst abwartend, suchte dann aber immer wieder die schnellen Diagonalbälle hinter die Rehburger Abwehr – mit Erfolg. In der 21. Minute traf Niklas Behrens zum 1:0, nachdem Rehburg in einer unglücklichen Situation die Zuordnung verlor. Pikant: Der Treffer fiel unmittelbar, nachdem ein RSV-Spieler verletzt am Boden gelegen hatte.

Trainer Markus Thielker ärgerte sich über die Szene: „In einer Phase der Unaufmerksamkeit, als ein Spieler von uns am Boden lag, spielt die Heimmannschaft weiter und netzt zur Führung ein. Ärgerlich, dass wir kurz zuvor Fair-Play walten lassen und selbst den Ball ins Aus gespielt haben, als ein Sudweyher Spieler verletzt war.“

Nach dem Seitenwechsel drängte Rehburg auf den Ausgleich und hatte mehrere klare Möglichkeiten – fünf bis sechs laut Thielker. Doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder TuS-Torwart Hannes Frerichs parierte stark. Als der RSV in der 50. Minute die Riesenchance zum 1:1 liegen ließ, schlug Sudweyhe eiskalt zurück: Über drei Stationen konterte die Heimelf blitzschnell, und Leon Behrami schloss zum 2:0 ab – die Vorentscheidung.

Thielker: „Ein Spiel, das wir nicht hätten verlieren müssen“

„Zweimal diagonal überspielt worden und vorne fünf, sechs gute Chancen vergeben – das war ein Auswärtsspiel, das man nicht hätte verlieren müssen“, bilanzierte Thielker. Nach dem 3:1-Sieg in Bückeburg und der Derbypleite gegen Drakenburg konnte der RSV also auch im zweiten Oktober-Spiel nicht punkten.

Mit 13 Punkten aus zehn Spielen fällt Rehburg in der Tabelle auf Rang elf zurück. Sudweyhe hingegen festigt mit dem sechsten Saisonsieg den Platz im oberen Drittel. Die Offensivleistung des RSV bleibt das große Thema – trotz 25 Saisontoren gelang in den letzten beiden Spielen kein Treffer.

TuS Sudweyhe – RSV Rehburg 2:0

TuS Sudweyhe: Hannes Frerichs, Maximilian Degenhardt (75. Mehmet Yesildag), Sebastian Koltonowski, Maurice Libertin, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann (67. Jonas Kehlenbeck), Tom Köppener (63. Finn Kastens), Joshua Brandhoff, Leon Behrami, Niklas Behrens - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

RSV Rehburg: Umut Kacar, Artur Zielke, Muhammed-Talha Baykus (45. Melvin Papmeier), Lorenz Wöltge (78. Marco Di Stefano), Thore Busse, Martin Dökel, Marek Gilke (78. Tino Nikolas Thielker), Jarno-Leon Jalkh (68. Yasin-Nezir Cesur), Finn Isocki, Ivan Hasso (58. Usman Obisesan), Kaan Uysal - Trainer: Markus Thielker

Schiedsrichter: Kenneth Justin König

Tore: 1:0 Niklas Behrens (21.), 2:0 Leon Behrami (50.)