RSV Rehburg unterliegt im Derby in Steimbke

Am 6. Spieltag der Bezirksliga Hannover 1 hat der SV Brigitta-Elwerath Steimbke einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den RSV Rehburg setzte sich die Mannschaft von Spielertrainer Dennis Pissor mit 4:2 (1:1) durch und klettert mit nun zehn Punkten auf Rang sechs der Tabelle. In einem intensiv geführten Derby war vor allem der zweite Durchgang spielentscheidend.

Die Partie begann mit leichten Vorteilen für die Gäste, die durch Marek Gilke in der 23. Minute verdient in Führung gingen. Doch Steimbke antwortete prompt: Nur eine Minute später war es Nico Langner, der einen Abpraller verwertete und den Ausgleich markierte.

Die Gastgeber steigerten sich fortan und übernahmen mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle. Nach dem Seitenwechsel belohnten sie sich für ihren Aufwand.

In der 51. Minute traf Marcel Wind zur 2:1-Führung, sechs Minuten später legte erneut Langner nach und stellte auf 3:1. Der RSV Rehburg versuchte, mit frischen Kräften noch einmal heranzukommen und wurde in der Schlussphase belohnt: Der eingewechselte Usman Obisesan verkürzte in der 83. Minute auf 2:3.

Doch kurz vor Schluss machte Steimbke den Deckel drauf: Nach einem Konter erzielte Luis Bernardo Oetting das 4:2 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung.

Rehburg hadert mit Verletzungspech

RSV-Trainer Markus Thielker haderte nach Spielende vor allem mit der zweiten Halbzeit und dem verletzungsbedingten Ausfall von Thore Busse: „Wir haben zu viele Fehler gemacht. Im zweiten Durchgang war Steimbke besser und hat verdient gewonnen. Den Ausfall von Busse konnten wir im weiteren Verlauf nicht adäquat kompensieren.“

Steimbke hingegen feiert einen verdienten Heimsieg und unterstreicht seine Heimstärke. Mit 17 erzielten Treffern gehört die Offensive inzwischen zu den besten der Liga. Rehburg bleibt bei sieben Punkten und fällt auf Rang zehn zurück.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – RSV Rehburg 4:2

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Luis Bernardo Oetting, Fynn Bahr, Nico Langner (90. Marc-Andre Hannig), Philip Deeke, Dennis Pissor (49. Pascal Stenzel), Marcel Wind, Moritz Strutz, Darian Guse (71. Thomas Schur), Bennet Blase, Jarek Büchau - Trainer: Dennis Pissor

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Muhammed-Talha Baykus (71. Joschka Braedikow), Lorenz Wöltge, Thore Busse (46. Jarno-Leon Jalkh), Martin Dökel, Finn Isocki (76. Melvin Papmeier), Yasin-Nezir Cesur, Usman Obisesan, Delbrin Haso (71. Usman Obisesan), Kaan Uysal - Trainer: Markus Thielker

Schiedsrichter: Marc Gareis

Tore: 0:1 Marek Gilke (23.), 1:1 Nico Langner (24.), 2:1 Marcel Wind (51.), 3:1 Nico Langner (57.), 3:2 Usman Obisesan (83.), 4:2 Luis Bernardo Oetting (90.)