RSV Rehburg und FC Sulingen trennen sich 1:1

Im Duell zwischen dem RSV Rehburg und dem FC Sulingen kam es am Samstag zu einer intensiven Begegnung, die mit einem 1:1-Unentschieden endete. Beide Trainer sprachen im Anschluss von einem leistungsgerechten Ergebnis – wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten
„1:1, am Ende leistungsgerecht. Trotzdem irgendwie eine wilde Partie“, bilanzierte FC-Coach Stefan Rosenthal. Vor allem in der ersten Hälfte sah er die Partie ausgeglichen und ereignisarm: „Beide Mannschaften haben viel Stückwerk gezeigt. Wir haben viele einfache Fehler im Spielaufbau gemacht und den Gegner damit zu Kontern eingeladen.“ Das 1:0 für Rehburg fiel nach einem umstrittenen Strafstoß, den Kaan Uysal verwandelte (26.). „Marek Gilke hat selbst nach dem Spiel gesagt, dass das viel zu wenig für einen Strafstoß war. Aber wir müssen das akzeptieren“, so Rosenthal.
Nach der Pause präsentierte sich Sulingen verbessert. „Von der 46. bis zur 80. Minute haben wir eine richtig gute Partie abgeliefert, hinten nichts mehr zugelassen und vorne einige Abschlüsse gehabt“, sagte Rosenthal. Bennet Könker sorgte folgerichtig für den Ausgleich (58.). In der 74. Minute vergaben die Gäste jedoch die große Chance auf den Sieg, als Rico Lüllmann per Elfmeter an RSV-Torwart Nils Bleeke scheiterte. „Wenn wir da das 2:1 machen, gehen wir als Sieger vom Feld“, meinte Rosenthal.
RSV-Coach Markus Thielker sah sein Team vor allem nach der Führung zu passiv: „Nach verheißungsvollem Beginn haben wir leider den Faden verloren. Trotz Führung fehlte uns die Kontrolle über das Spiel. Damit haben wir Sulingen stark gemacht und folgerichtig das 1:1 kassiert.“ Die Schlussphase war geprägt von offenem Schlagabtausch. „Zum Glück hat Nils Bleeke den Elfmeter pariert. Ab dem Moment waren wir wieder im Spiel und hatten selber noch zwei hundertprozentige Chancen“, so Thielker.
Rosenthal sprach in diesem Zusammenhang von „Harakiri-Fußball“: „Warum auch immer, wir haben in den letzten zehn Minuten völlig ohne Absicherung gespielt. Da hätten wir selber noch zwei Tore machen können, aber Rehburg hatte ebenso zwei Monstergelegenheiten.“
Beide Trainer konnten mit dem Remis leben. „Mit dem Punkt können wir unterm Strich leben. Schließlich ist der FC auch keine Laufkundschaft“, sagte Thielker. Rosenthal ergänzte: „Wir waren zweite Halbzeit die bessere Mannschaft, aber am Ende hatten wir Glück, nicht noch zu verlieren.“