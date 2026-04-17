RSV Rehburg stellt Weichen für die Zukunft Daniel Bultmann übernimmt im Sommer – aktuelles Trainerduo führt Saison zu Ende von red · Heute, 13:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Der RSV Rehburg hat frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition geschaffen und wird zur Saison 2026/27 mit Daniel Bultmann in die Zukunft gehen. Vorstand und Mannschaftsrat entschieden sich nach interner Analyse gegen eine Fortführung der aktuellen Konstellation über die laufende Spielzeit hinaus.

Bis zum Saisonende bleibt jedoch das Trainerduo Mike Friedrich und Timo Kick im Amt. Beide hatten die Mannschaft im Oktober übernommen, nachdem Vorgänger Markus Thielker den Verein verlassen hatte, und sollen das Team durch die verbleibenden Spiele führen. Sportmanager Sascha Brunschön würdigte die Arbeit des aktuellen Trainerteams und betonte dessen Bedeutung für die Stabilisierung der Mannschaft. Das Duo habe dem Team nicht nur Struktur gegeben, sondern auch neues Selbstvertrauen vermittelt.

Mit Daniel Bultmann, der aktuell beim SBV Erichshagen tätig ist, setzt der RSV künftig auf einen Trainer, der für eine klare Spielidee und kontinuierliche Entwicklungsarbeit steht. Der künftige Coach selbst verwies auf die vorhandenen Strukturen im Verein und zeigte sich überzeugt vom Potenzial der Mannschaft. Parallel arbeitet der Verein an der weiteren personellen Ausrichtung. So wird aktuell noch ein Co-Trainer für die kommende Saison gesucht, um das neue Trainerteam zu komplettieren.