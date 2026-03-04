RSV Rehburg setzt im Test gegen Loccum ein Ausrufezeichen

Endlich wieder Rasen unter den Stollen - und gleich ein Derby unter Flutlicht. Loccum erwischt den besseren Beginn, trifft jedoch nur die Latte (10.). Der RSV Rehburg macht es besser: Mit einem sehenswerten Außenrist-Treffer fällt die Führung (19.), unmittelbar nach dem Seitenwechsel folgt das 2:0 (45.).

Ein verwandelter Strafstoß bringt Loccum zurück ins Spiel (57.). Doch die Antwort kommt prompt: Aus spitzem Winkel wird abgeklärt ins lange Eck geschlenzt (63.), kurz darauf schlägt ein 20-Meter-Schuss unhaltbar im Winkel ein (65.). Effizienz pur.

Ein weiterer Strafstoß (81.) sorgt für den 4:2-Endstand. Trainer Mike Friedrich ärgern die unnötigen Gegentore vom Punkt, sein Fazit bleibt dennoch klar:

„Spielpraxis ist nach der langen Kältepause Gold wert. Der Fokus liegt jetzt voll auf Samstag: Im Heimspiel gegen Gessel müssen wir heiß sein!"