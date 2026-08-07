RSV Rehburg setzt auf Geduld zum Saisonauftakt

– Foto: Philipp Reichelt

Für den RSV Rehburg beginnt die neue Saison in der Bezirksliga 1 Hannover mit einem Heimspiel. Am Samstag um 15 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Bultmann den Aufsteiger SV Grün-Weiß Stöckse. Trotz der Außenseiterrolle des Gastes rechnet der neue Rehburger Coach mit einer anspruchsvollen Aufgabe.

Der RSV möchte dagegen den eigenen Ansatz konsequent auf den Platz bringen. Ruhe im Spielaufbau, Ballkontrolle und ein kontrolliertes Auftreten sollen die Grundlage bilden, ehe mit Tempo der Weg nach vorne gesucht wird. Bultmann sieht darin die Fortsetzung der Arbeit aus den vergangenen vier Wochen, in denen die Mannschaft die neuen Inhalte bereits in mehreren Testspielen eingeübt hat.

Bultmann kennt den Gegner noch aus gemeinsamen Zeiten in der Kreisliga und bescheinigt Stöckse einen verdienten Aufstieg. Der Aufsteiger werde ohne großen Druck antreten und könne entsprechend befreit aufspielen. Zudem verfüge die Mannschaft über mehrere starke Einzelspieler. Deshalb werde es darauf ankommen, die Zweikämpfe konsequent anzunehmen und dem Gegner möglichst wenig Raum zu lassen.

Der Trainer zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden. Vor allem die durchweg hohe Trainingsbeteiligung habe es ermöglicht, unterschiedliche Abläufe auszuprobieren und die Mannschaft weiter einzuspielen. Nun gehe es darum, diese Fortschritte zum Pflichtspielauftakt zu bestätigen und sich von Woche zu Woche weiter zu steigern.

Personell kann der RSV nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Talha Baykus, der nach einem längeren Türkei-Aufenthalt erst wieder ins Training eingestiegen ist, sowie Aymen Moutjahid, der sich noch in Marokko aufhält, stehen nicht zur Verfügung. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit. Mit einer konzentrierten Leistung und der nötigen Geduld möchte Rehburg den Saisonstart erfolgreich gestalten und die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit im frischli Sportpark behalten.