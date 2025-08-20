RSV Rehburg ringt TV Neuenkirchen nieder

Der RSV Rehburg hat im Bezirkspokal für eine Überraschung gesorgt. Vor rund 100 Zuschauern im frischli-Park setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gegen den favorisierten TV Neuenkirchen mit 2:1 durch. „Es war ein spannendes, kämpferisches und emotionales Spiel – genau so, wie man sich ein Pokalspiel wünscht“, sagte Thielker nach dem Abpfiff.
Thielker lobt Einsatzbereitschaft und Nervenstärke seiner Mannschaft
Die Gäste aus Diepholz dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen. „Wir wussten, dass Neuenkirchen spielerisch sehr stark ist und sie sich den Ball schnappen würden“, erklärte Thielker. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, ihren Druck zu verteidigen.“ Dass es zur Pause nur 0:1 stand, sei in erster Linie Torhüter Umut Kacar zu verdanken: „Umut hat uns mit großartigen Paraden im Spiel gehalten. Ohne ihn hätten wir den Rückstand wohl nicht mehr aufholen können.“
Auch die eigene Offensive setzte Akzente. „Kapitän Gilke hatte eine Riesenchance, die von der Linie gekratzt wurde – das wäre ein ganz wichtiger Moment gewesen“, so Thielker. Kurz darauf schlug Neuenkirchen durch Nils Willenborg zu (45.). „Das Gegentor war folgerichtig, aber die Jungs haben in der Kabine sofort gespürt: Da geht heute noch was.“
Nach der Pause präsentierte sich der RSV mutiger. „Wir wollten mehr Ballbesitzphasen erzwingen, und das ist uns besser gelungen“, analysierte der Trainer. Der Ausgleich fiel nach einer sehenswerten Kombination: Abwehrchef Artur Zielke leitete ein, Mittelfeldspieler Cesur bediente Haso, der eiskalt vollstreckte (61.). „Das war ein Angriff, wie man ihn sich als Trainer wünscht: sauber ausgespielt und mutig vollendet“, lobte Thielker.
In der Schlussphase wurde das Spiel hitziger, die Gäste drängten auf die Entscheidung. Doch die Rehburger Defensive hielt stand – auch dank des erneut überragenden Kacar. Als in der Nachspielzeit Zielke einen Freistoß aus 20 Metern unhaltbar zum 2:1 ins lange Eck schoss, brachen alle Dämme. „Artur hat sich für eine bärenstarke Leistung selbst belohnt. Er ist nicht nur unser Abwehrchef, sondern auch ein echter Führungsspieler“, betonte Thielker.
Nach dem Abpfiff war die Erleichterung groß. „Wir haben Moral bewiesen und uns in dieses Spiel hineingekämpft. Genau das macht den Pokal so besonders“, fasste der Coach zusammen. Mit Blick auf die nächste Runde hat Thielker einen klaren Wunsch: „Am liebsten würden wir einen Landesligisten zu uns holen – das wäre ein echtes Highlight für den Frischli-Park.“