– Foto: Marcel Eichholz

RSV Rehburg ringt TV Neuenkirchen nieder Später Treffer von Zielke entscheidet packendes Pokalduell im Frischli-Park Verlinkte Inhalte BZP Hannover TV Neuenkirchen Rehburg

Der RSV Rehburg hat im Bezirkspokal für eine Überraschung gesorgt. Vor rund 100 Zuschauern im frischli-Park setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gegen den favorisierten TV Neuenkirchen mit 2:1 durch. „Es war ein spannendes, kämpferisches und emotionales Spiel – genau so, wie man sich ein Pokalspiel wünscht“, sagte Thielker nach dem Abpfiff.

Die Gäste aus Diepholz dominierten über weite Strecken das Spielgeschehen. „Wir wussten, dass Neuenkirchen spielerisch sehr stark ist und sie sich den Ball schnappen würden“, erklärte Thielker. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, ihren Druck zu verteidigen.“ Dass es zur Pause nur 0:1 stand, sei in erster Linie Torhüter Umut Kacar zu verdanken: „Umut hat uns mit großartigen Paraden im Spiel gehalten. Ohne ihn hätten wir den Rückstand wohl nicht mehr aufholen können.“ Auch die eigene Offensive setzte Akzente. „Kapitän Gilke hatte eine Riesenchance, die von der Linie gekratzt wurde – das wäre ein ganz wichtiger Moment gewesen“, so Thielker. Kurz darauf schlug Neuenkirchen durch Nils Willenborg zu (45.). „Das Gegentor war folgerichtig, aber die Jungs haben in der Kabine sofort gespürt: Da geht heute noch was.“