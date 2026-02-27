RSV Rehburg reist mit breitem Kader nach Sulingen

– Foto: Philipp Reichelt

Für den RSV Rehburg beginnt am Sonntag das Pflichtspieljahr 2026 mit einem Auswärtsspiel beim FC Sulingen. Anstoß der Partie des 18. Spieltags in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 ist am 01.03.2026 um 15:00 Uhr. Das Hinspiel endete 1:1.

Die Vorbereitung des RSV war stark von den Witterungsbedingungen geprägt. Trainer Mike Friedrich schildert, dass kaum Training auf dem Platz möglich gewesen sei. Stattdessen habe der Fokus auf Kraft und Ausdauer gelegen. „Wir haben viel Kraft gemacht, auf Kraft und Ausdauer gearbeitet und man konnte halt nicht viel nach draußen auf dem Platz spielen. Also mehr in der Halle, mehr Aquasport, mehr im Fitnessstudio“, sagt Friedrich.

Rehburg steht nach 16 absolvierten Partien mit 19 Punkten auf Rang zehn. Sulingen ist mit 25 Punkten aus 14 Spielen Tabellensiebter und weist mit 24:16 Toren eine der stabileren Defensivreihen im oberen Mittelfeld auf.

Ein Testspiel verlief aus seiner Sicht nicht zufriedenstellend, dennoch sieht er sein Team gut aufgestellt. Man verfüge über eine gute Mannschaft und wolle an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen.

„Wir wollen uns da nicht verstecken“

Mit einem breiten Kader reist der RSV nach Sulingen. Friedrich kündigt eine kompakte und körperbetonte Herangehensweise an. „Wir werden da hinfahren mit einem breiten Kader, kraftvoll auftreten, gut verteidigen und uns nicht auskontern lassen“, so der Trainer.

Zugleich betont er die Vorfreude auf den Re-Start nach der Winterpause. Die Mannschaft sei froh, dass es wieder losgehe, nachdem sie aufgrund der Wetterlage lange nicht auf dem Platz habe trainieren können.

Für den RSV geht es darum, sich aus dem unteren Tabellenmittelfeld zu lösen. Der Abstand auf Rang elf beträgt lediglich einen Punkt, während der Rückstand auf das gesicherte Mittelfeld überschaubar ist. Entsprechend kommt dem Auftaktspiel in Sulingen unmittelbare Bedeutung zu.