RSV Rehburg reist mit angeschlagenem Kader nach Helstorf

Für den RSV Rehburg steht bereits am Dienstagabend das nächste Spiel in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 an. Am 10.03.2026 gastiert die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich um 19:30 Uhr beim SV Germania Helstorf 1923.
Die Partie des 16. Spieltags ist ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld. Beide Mannschaften gehen mit jeweils 22 Punkten in das Aufeinandertreffen. Helstorf liegt aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang acht, Rehburg folgt unmittelbar dahinter auf Platz neun.
Das Hinspiel hatte Helstorf mit 2:1 in Rehburg gewonnen.
Der RSV reist allerdings nicht in Bestbesetzung an. Trainer Mike Friedrich muss auf einige angeschlagene Spieler Rücksicht nehmen und erwartet deshalb eine schwierige Aufgabe.
„Wir fahren mit einem leicht geschwächten Kader ein paar angeschlagene Leute nach Helstorf und versuchen da einen Punkt oder mehr zu entführen“, sagt Friedrich.
Während Rehburg am vergangenen Spieltag mit einem 5:2-Heimsieg gegen den FC Gessel-Leerssen in die Rückrunde gestartet ist, konnte Helstorf ebenfalls Selbstvertrauen sammeln. Der Aufsteiger gewann auswärts beim TuS Leese 1912 mit 2:0, Nico Kiedrowski erzielte dabei beide Treffer.
Für den RSV geht es darum, nach dem erfolgreichen Auftakt möglichst nachzulegen und den Abstand zur unteren Tabellenhälfte weiter zu vergrößern. Helstorf hingegen könnte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf die direkten Verfolger ausbauen.