RSV Rehburg reist mit angeschlagenem Kader nach Helstorf Nach Heimsieg gegen Gessel-Leerssen wartet das Nachholspiel beim direkten Tabellennachbarn von ck · Heute, 05:38 Uhr

– Foto: Philipp Reichelt

Für den RSV Rehburg steht bereits am Dienstagabend das nächste Spiel in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 an. Am 10.03.2026 gastiert die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich um 19:30 Uhr beim SV Germania Helstorf 1923.

Die Partie des 16. Spieltags ist ein direktes Duell im Tabellenmittelfeld. Beide Mannschaften gehen mit jeweils 22 Punkten in das Aufeinandertreffen. Helstorf liegt aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang acht, Rehburg folgt unmittelbar dahinter auf Platz neun. Das Hinspiel hatte Helstorf mit 2:1 in Rehburg gewonnen.

Rehburg mit personellen Problemen Der RSV reist allerdings nicht in Bestbesetzung an. Trainer Mike Friedrich muss auf einige angeschlagene Spieler Rücksicht nehmen und erwartet deshalb eine schwierige Aufgabe. „Wir fahren mit einem leicht geschwächten Kader ein paar angeschlagene Leute nach Helstorf und versuchen da einen Punkt oder mehr zu entführen“, sagt Friedrich.