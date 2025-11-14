RSV Rehburg reist als Außenseiter zum Tabellenzweiten

Der Tabellenelfte RSV Rehburg (16 Punkte) steht am Sonntag vor einer der schwersten Aufgaben der Hinrunde. Die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich gastiert beim Tabellenzweiten VfR Evesen (32 Punkte), der als Landesliga-Absteiger bislang noch ungeschlagen ist.

Gleichzeitig verweist er auf die eigene Leistung als Schlüssel: „Wir müssen auch versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern oder uns an die alte Leistung von gestern anzuknüpfen.“ Vergangene Woche hatte der RSV Rehburg mit einem klaren 5:0 gegen Neuenkirchen ein Ausrufezeichen gesetzt.

Friedrich blickt dem Spiel dennoch mit einer Mischung aus Vorfreude und Bodenständigkeit entgegen: „Wir spielen am Wochenende gegen Evesen, gegen den Tabellenzweiten, Landesliga-Absteiger. Und wir freuen uns schon auf das Spiel.“ Die Stimmung im Team beschreibt er als positiv: „Die Euphorie ist gut.“

Mit Blick auf den Gegner formuliert Friedrich vorsichtig:

„Dann wollen wir mal sehen, was Evesen uns anbieten tut, wie sie spielen, wie sie auftreten. Wichtig ist, dass wir gut und geschlossen auftreten da bei Evesen.“

Der Trainer macht keinen Hehl aus der Rollenverteilung:

„Vielleicht werden wir auch verlieren, knappes Ding. Aber wir werden uns am liebsten die Mühe geben, beim Tabellenzweiten, Landesliga-Absteiger, da gut auszusehen und ein gutes Spiel zu machen.“

Auch das Abschlusstraining bewertet er positiv:

„Ich bin sehr zufrieden, das Training war sehr gut.“

Die realistische Erwartungshaltung seiner Mannschaft bringt Friedrich klar zum Ausdruck:

„Es ist ein Spiel bei Evesen, wir haben nichts zu verlieren da, wir sind komplette Außenseiter.“Gleichzeitig bleibt er optimistisch:

„Mal gucken, was sie uns anbieten. Wir freuen uns darauf, sind darauf vorbereitet und wünschen uns viel Glück.“