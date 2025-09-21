RSV Rehburg mit Kantersieg gegen Heiligenfelde

Mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen den SV Heiligenfelde hat der RSV Rehburg ein klares Zeichen gesetzt – und zugleich seine Negativserie im September durchbrochen. Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge zeigte sich das Team von Trainer Markus Thielker vor heimischer Kulisse deutlich verbessert und effizient. Besonders hervorzuheben: Spielmacher Yasin-Nezir Cesur, der ein Tor erzielte und drei weitere vorbereitete, sowie Torhüter Nils Bleeke, der mit zwei Glanzparaden den ersten Zu-Null-Erfolg seit dem 4. Spieltag sicherte.

Nach nervösem Beginn übernahm Rehburg nach rund zwanzig Minuten die Spielkontrolle. In der 29. Minute traf Marek Gilke nach einem Zuspiel von Cesur zum verdienten 1:0. Noch vor der Pause sorgten Kaan Uysal (44.) und Cesur selbst (45.) für die Vorentscheidung. Beide Treffer fielen nach starken Umschaltmomenten, bei denen Heiligenfelde defensiv überfordert wirkte.

Auch nach der Pause blieb der RSV tonangebend. Delbrin Haso erhöhte nach knapp einer Stunde auf 4:0, ehe die eingewechselten Romeo Aron Laubinger (79.) und Sarmad Salih (86.) den Endstand herstellten. Beide wurden mustergültig von Cesur bedient, der in Halbzeit zwei immer wieder Räume öffnete und sich als Antreiber in der Zentrale bewährte.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Markus Thielker nach dem Schlusspfiff:

„Wir haben es heute geschafft, 6:0 daheim zu gewinnen. Dabei war es nicht nur wichtig, ohne Gegentor auszukommen, sondern auch die acht Gegentore der letzten zwei Spiele weitestgehend zu entschädigen“, erklärte der Coach. Und lobte zwei Spieler besonders: „Nils Bleeke mit zwei Glanzparaden sowie Yasin Cesur mit einem Tor und drei Vorlagen waren heute besonders gut drauf.“

Mit nun zehn Punkten aus sieben Spielen klettert der RSV Rehburg auf den sechsten Tabellenplatz. Der Abstand zu Rang drei beträgt nur fünf Zähler. Für Heiligenfelde hingegen wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer. Der SVH bleibt bei nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von 5:17 auf Platz 14.

RSV Rehburg – SV Heiligenfelde 6:0

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme (74. Tino Nikolas Thielker), Artur Zielke, Sibhan Salih, Marek Gilke, Finn Isocki, Yasin-Nezir Cesur, Usman Obisesan, Ivan Hasso, Delbrin Haso (79. Sarmad Salih), Kaan Uysal (74. Romeo Aron Laubinger) - Trainer: Markus Thielker

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Alban Aradini (33. Enno Beckmann), Hendrik Rilka, Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Daniel Richter, Ole Scharf (60. Jan-Luca Sperling), Mirko Labbus, Hasan Sabehaioun (78. Marvin Godesberg), Colin Tettenborn - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Maximilian Hinze

Tore: 1:0 Marek Gilke (29.), 2:0 Kaan Uysal (44.), 3:0 Yasin-Nezir Cesur (45.), 4:0 Delbrin Haso (56.), 5:0 Romeo Aron Laubinger (79.), 6:0 Sarmad Salih (86.)