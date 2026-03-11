RSV Rehburg meldet sich mit Auswärtssieg zurück

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg hat beim SV Germania Helstorf 1923 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Interimscoach Mike Friedrich gewann mit 2:0 und verschaffte sich damit im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Luft. Nach einer defensiv konzentrierten Leistung sorgten Jarno-Leon Jalkh und Kaan Uysal für die entscheidenden Treffer.

Die Gastgeber aus Helstorf übernahmen zunächst die Initiative und versuchten, Druck aufzubauen. Der RSV verteidigte jedoch diszipliniert und wartete auf Umschaltmomente. Einer davon führte in der 27. Minute zur Führung: Lorenz Wöltge gewann den Ball im Mittelfeld und leitete den Konter ein, Finn Isocki legte quer und Jarno-Leon Jalkh schob zum 1:0 ein.

Abwehrarbeit entscheidet das Spiel

Nach der Pause entwickelte sich die Partie zu einer intensiven Abwehrschlacht. Besonders Nils Bleeke im Rehburger Tor überzeugte mit mehreren sicheren Aktionen und hielt seinen Kasten sauber. Auch Melvin Papmeier sorgte mit konsequentem Zweikampfverhalten immer wieder für Entlastung.