RSV Rehburg meldet sich mit Auswärtssieg zurück

Der RSV Rehburg hat beim SV Germania Helstorf 1923 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Interimscoach Mike Friedrich gewann mit 2:0 und verschaffte sich damit im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Luft. Nach einer defensiv konzentrierten Leistung sorgten Jarno-Leon Jalkh und Kaan Uysal für die entscheidenden Treffer.
Die Gastgeber aus Helstorf übernahmen zunächst die Initiative und versuchten, Druck aufzubauen. Der RSV verteidigte jedoch diszipliniert und wartete auf Umschaltmomente. Einer davon führte in der 27. Minute zur Führung: Lorenz Wöltge gewann den Ball im Mittelfeld und leitete den Konter ein, Finn Isocki legte quer und Jarno-Leon Jalkh schob zum 1:0 ein.
Nach der Pause entwickelte sich die Partie zu einer intensiven Abwehrschlacht. Besonders Nils Bleeke im Rehburger Tor überzeugte mit mehreren sicheren Aktionen und hielt seinen Kasten sauber. Auch Melvin Papmeier sorgte mit konsequentem Zweikampfverhalten immer wieder für Entlastung.
In der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung: Yasin-Nezir Cesur setzte Kaan Uysal in Szene, der den Konter zum 2:0-Endstand abschloss (90.+2).
Trainer Mike Friedrich zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: „Eine geschlossene Mannschaftsleistung und ich bin sehr zufrieden mit dem RSV Rehburg.“
SV Germania Helstorf 1923 – RSV Rehburg 0:2
SV Germania Helstorf 1923: Kai-Jan Machulla, Sascha Bremer, Mika Pich, Frederik Wiese, Nils Bruns, Hajo Al Mahshoush, Nico Kiedrowski, Leon Koch, Thorben Neugebauer (83. Jonathan Alisch), Lukas Bertram, Moritz Blanke - Trainer: Matthias Maszke
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Artur Zielke, Melvin Papmeier, Tim Grote, Lorenz Wöltge, Marek Gilke (80. Faruk Barbaros), Jarno-Leon Jalkh, Finn Isocki (89. Usman Obisesan) (90. Pascal Schwarz), Yasin-Nezir Cesur (90. Ivan Hasso), Kaan Uysal - Trainer: Mike Friedrich
Schiedsrichter: Jonas Wortmann
Tore: 0:1 Jarno-Leon Jalkh (27.), 0:2 Kaan Uysal (90.+2)