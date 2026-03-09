RSV Rehburg II startet mit Auswärtssieg ins neue Jahr Bogenlampe von Kapitän Daniel und ein später Elfmeter von Isocki entscheiden das Spiel in Haßbergen von Redaktion · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Mit einer starken Anfangsphase, fährt die zweite Mannschaft des RSV einen 3:1-Auswärtssieg beim Kellerkind Haßbergen ein – muss dabei aber zwischenzeitlich noch einmal zittern.

Der RSV II erwischte in Haßbergen einen guten Start und zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, mussten jedoch bis kurz vor der Pause auf den Treffer warten. Dann sorgte Kapitän Daniel Taubert mit einer Bogenlampe für die verdiente Führung. Entscheidung in Halbzeit zwei