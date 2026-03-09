RSV Rehburg II startet mit Auswärtssieg ins neue Jahr

Mit einer starken Anfangsphase, fährt die zweite Mannschaft des RSV einen 3:1-Auswärtssieg beim Kellerkind Haßbergen ein – muss dabei aber zwischenzeitlich noch einmal zittern.
Der RSV II erwischte in Haßbergen einen guten Start und zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, mussten jedoch bis kurz vor der Pause auf den Treffer warten. Dann sorgte Kapitän Daniel Taubert mit einer Bogenlampe für die verdiente Führung.
Entscheidung in Halbzeit zwei
Nach dem Seitenwechsel tat sich zunächst wenig, ehe Routinier Schwarz nach einer Ecke zum 2:0 einköpfte. Haßbergen verkürzte durch Heise zwar noch einmal und machte die Partie spannend, doch Finn Isocki sorgte per Foulelfmeter für die Entscheidung und stellte den 3:1-Endstand her.
Damit startet der RSV II mit einem Auswärtssieg ins neue Fußballjahr und nimmt wichtige Punkte aus Haßbergen mit.
Tore: 0:1 (43.) Taubert; 0:2 (48.) Schwarz; 1:2 (62.) Heise; 1:3 (83.) Isocki.