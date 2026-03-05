RSV Rehburg empfängt Schlusslicht Gessel-Leerssen

– Foto: Philipp Reichelt

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 trifft der RSV Rehburg am Samstag um 14:00 Uhr auf den FC Gessel-Leerssen. Das Hinspiel gewann Rehburg deutlich mit 4:0.

RSV-Trainer Mike Friedrich blickt mit Vorfreude auf den Wiederbeginn nach der Winterpause. „Endlich geht es wieder los. Wir können wieder spielen“, sagt er. Die Trainingswoche verlief aus seiner Sicht positiv. Besonders ein Testspiel unter der Woche gibt Anlass zu Optimismus. „Wir haben 4:2 gegen Lokom gewonnen, haben da viele positive Sachen gesehen, wie die Mannschaft sich entwickelt.“

In der Tabelle steht der RSV mit 19 Punkten aus 16 Spielen auf Rang elf und damit mitten im unteren Mittelfeld. Der Abstand auf die Abstiegsplätze ist zwar vorhanden, dennoch soll das Heimspiel genutzt werden, um sich weiter nach unten abzusetzen. Der FC Gessel-Leerssen reist als Tabellenletzter an. Der Aufsteiger holte bislang zwei Punkte aus 15 Partien und weist mit 16:58 Toren die schwächste Defensive der Liga auf.

Neben den sportlichen Inhalten stand auch der Zusammenhalt im Fokus. Innerhalb der Mannschaft sei viel gesprochen worden, außerdem habe man gezielt Teambuilding betrieben.

Fokus auf Stabilität

Vor dem Heimspiel steht noch eine Abschlusseinheit auf dem Programm. Dabei will Friedrich seine Mannschaft gezielt auf den Gegner einstellen und noch einmal spielerische Inhalte trainieren.

Das Ziel ist klar formuliert: Rehburg möchte die Heimstärke aus der Zeit vor der Winterpause wieder aufnehmen und die Punkte im eigenen Stadion behalten. „Wir möchten Gessel-Leerssen auf Abstand halten nach unten und wollen an unsere Heimstärke wieder anknüpfen“, erklärt Friedrich.

Entscheidend sei dabei eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der Trainer erwartet, dass viele Teams nach der langen Pause zunächst wieder ihren Rhythmus finden müssen. Entsprechend gelte es, Schritt für Schritt besser zu werden und von Spiel zu Spiel zu denken.

Vor heimischer Kulisse soll der Auftakt in die Pflichtspiele nach der Winterpause gelingen. Ziel ist es, die drei Punkte im Früchtingssportpark zu behalten und damit den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen auszubauen.

Auf der anderen Seite weiß Coach Maik Hüneke um die Stärke des Gegners: „Rehburg wird auswärts eine schwere Aufgabe für uns. Der Platz ist eng, die Stimmung dort oft hitzig. Mit Thore Busse haben sie einen überragenden zentralen Mittelfeldspieler, der für mich zu den stärksten der Liga gehört. Dazu kommen vorne mit Usu und Hasso zwei sehr gefährliche Stürmer. Entsprechend wird das eine schwierige Partie. Wichtig wird sein, defensiv kompakt zu stehen und das Spiel möglichst unter Kontrolle zu halten – auch wenn es natürlich schwer wird, Torebusse komplett aus dem Spiel zu nehmen. Gleichzeitig wollen wir versuchen, selbst Nadelstiche zu setzen und etwas Zählbares mitzunehmen."

Und weiter: "Tabellarisch ist unsere Situation ohnehin schwierig. Deshalb gilt es, jedes Spiel anzunehmen und bis zum Saisonende so viele Punkte wie möglich zu sammeln – auch für uns selbst, um vielleicht noch den einen oder anderen Gegner hinter uns zu lassen.“