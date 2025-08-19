RSV Rehburg dreht Partie nach frühem Rückstand

Der RSV Rehburg hat am Sonntag beim TV Stuhr nach einem frühen Rückstand Moral bewiesen und das Spiel mit 4:2 für sich entschieden. Trainer Markus Thielker zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden mit der Reaktion seiner Mannschaft, verwies aber auch auf eine schwache Anfangsphase.

„Es war ein schönes Geburtstagsgeschenk meiner Mannschaft nach einem schläfrigen Start“, erklärte Thielker. Bereits nach drei Minuten hatte Stuhr durch Yannick Evers die Führung erzielt, kurz darauf erhöhte Pardes Khil auf 2:0. „Leider hat es nahezu 45 Minuten gedauert, bis wir die gegnerische Nummer 11 (Jesco Wehrhahn) und deren Nummer 29 (Jonah Hellmers) in den Griff bekommen haben“, räumte der Coach ein.

Rehburgs Antwort ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Kaan Uysal verkürzte in der 26. Minute nach Vorarbeit von Yasin Cesur, nur vier Minuten später sorgte er mit einem Distanzschuss für den Ausgleich. „Vor dem gegnerischen Tor waren meine Spieler heute sehr effektiv. Das hat zum Erfolg enorm beigetragen“, so Thielker.