RSV Rehburg chancenlos beim Spitzenreiter

Der RSV Rehburg hat sein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten VfR Evesen deutlich mit 0:6 verloren. Trainer Mike Friedrich machte nach Abpfiff keinen Hehl daraus, dass sein Team gegen den Landesliga-Absteiger chancenlos war.

Der frühe Rückstand bestimmte die Richtung des Spiels: „Wir sind früh in den Rückstand gekommen, nach fünf Minuten das 1:0, nach zehn Minuten das 2:0.“ Kurz vor der Pause folgte das 3:0, womit die Partie praktisch entschieden war.

„Wir haben heute gegen VfR Evesen gespielt, Auswärtsspiel. Wir haben heute Morgen vier Krankheitsfälle gehabt“, erklärte Friedrich. Durch die kurzfristigen Ausfälle sei die Mannschaft „personalgeschwächt nach Evesen gereist“ und habe „kein gutes Spiel gemacht“. Die Niederlage sei verdient: „6:0 verloren. Evesen war einfach eine Klasse besser gewesen.“

Platzverhältnisse schwierig – aber keine Ausrede

Friedrich hob zwar die Bedingungen hervor, wollte sie aber nicht als Erklärung stehen lassen:

„Die Platzverhältnisse waren schwierig, rutschig, glitschig, matschig, tiefer Boden. Aber das sollen keine Ausreden sein.“

Seine Anerkennung für den Gegner fiel deutlich aus:

„Evesen hat zu Recht in der Höhe gewonnen. Läuferisch, alles besser gewesen.“

Mehrfach betonte er: „Evesen ist eine Mannschaft aus der Landesliga. Das ist nicht unser Maßstab.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf:

„Wir kamen aus der Kabine, spielten erst ganz gut und kriegen dann das 4:0, dann das 5:0, dann das 6:0.“

Der Trainer gratulierte dem Gegner ausdrücklich: „Ich gratuliere Evesen zum Sieg. Ist alles okay so.“

Fokus auf nächste Woche: „Wir müssen den Kopf freikriegen“

Der Blick richtet sich nun auf die kommenden Aufgaben des RSV Rehburg, der mit 16 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld steht.

„Für uns war das ein geschenkter Tag gewesen. Wir wollen weiter in die Zukunft schauen.“

Konkreter formuliert Friedrich:

„Wir müssen Richtung Helstorf schauen und da nächste Woche eine bessere Leistung zeigen. Wir müssen den Kopf freikriegen und wieder ein gutes Spiel machen.“

Die starke Vorstellung im vorherigen 5:0 gegen Neuenkirchen soll als Orientierung dienen:

„Wir müssen auf die Leistung von Neuenkirchen schauen, auf unsere Stärke.“