RSV Rehburg baut Defensive weiter aus

Kacar (Jahrgang 2006), zuletzt in der U19 des 1. FC Wunstorf, kommt als ehrgeiziger Torwart, der sich im Herrenbereich etablieren will. „Er bringt klare Ambitionen mit und will im Konkurrenzkampf um die Nummer 1 bestehen“, heißt es aus Vereinskreisen.

Ebenfalls aus dem Jahrgang 2006 stammt Innenverteidiger Yanik Duscha, der vom TSV Havelse an den Steinhuder Meer wechselt. Mit 2,04 Metern Körpergröße bringt Duscha nicht nur physische Präsenz mit, sondern verfolgt auch klare sportliche Ziele: „Gewinnen, stabil stehen – aber auch fußballerisch überzeugen“, beschreibt der Verein das Selbstverständnis des neuen Abwehrmannes.